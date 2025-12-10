Un medic a căzut brusc din picioare în timpul consultației și a murit

Medicul Ovidiu Bogdan Cîrstina a căzut brusc din picioare în timpul consultației. Tragedia s-a petrecut miercuri la Spitalul Orășenesc Rovinari din județul Gorj.

Resuscitat o oră de colegi

Chirurgul era în salonul unei paciente când s-a prăbușit. Medicul suferea de probleme cardiace cunoscute. Colegii săi au încercat să îl resusciteze timp de o oră. Manevrele de resuscitare nu au reușit să îl salveze. A fost declarat decesul, anunță Gândul.

Mesajul conducerii spitalului

„Colectivul Spitalului Orășenesc Sf. Ștefan Rovinari anunță cu profund regret trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan, medic specialist în chirurgie generală”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Conducerea spitalului s-a alăturat durerii familiei. „Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus”, se arată în mesaj.

Medicul Ovidiu Bogdan Cîrstina lucra ca medic specialist în chirurgie generală la Spitalul Orășenesc Rovinari. Colegii îl descriu ca pe un profesionist dedicat meseriei sale.