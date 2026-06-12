Medicii sibieni avertizează: „Urgența nu trebuie transformată într-un cabinet fără programare”

Medicii din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu atrag atenția asupra creșterii numărului de prezentări la UPU pentru afecțiuni care nu reprezintă urgențe medicale reale, în contextul perioadei cu temperaturi ridicate, umiditate crescută și nivel ridicat de polen.

Într-un interviu acordat de medicul primar Mirela Bădescu, cadrul medical explică faptul că anumite categorii de persoane sunt mult mai vulnerabile în această perioadă.

Vremea și pacienții cardiaci

„Persoanele vârstnice, cu boli cronice (în special cardiace și pulmonare), copiii, persoanele cu un sistem imunitar deficitar, dar și persoanele cunoscute cu alergii, în special la polen și mucegai, sunt mult mai expuse”, avertizează medicul.

Dr. Mirela Bădescu explică și impactul schimbărilor de vreme asupra pacienților cardiaci.

„Vasele de sânge reacționează la modificările bruște de umiditate, presiune atmosferică, cer înnorat, dar și la temperaturi scăzute, ducând la hipertensiune arterială și la agravarea cardiopatiei ischemice”, precizează aceasta.

Ce este urgența reală

Medicul subliniază că prezentarea la UPU trebuie făcută atunci când apar simptome severe, instalate brusc, sau când simptomele unor boli cronice se agravează.

Printre situațiile considerate urgențe reale se numără „dispneea (lipsa de aer), durerea toracică generalizată, amețelile și cefaleea însoțite de vărsături, sângerarea care nu se oprește după 10 minute”, precum și „durerea de intensitate medie spre mare, pierderea stării de conștiență, deficitul neurologic brusc apărut, criza comițială și febra înaltă”.

Acut vs. cronic

În cazul plăgilor tăiate, medicul atrage atenția că pacientul trebuie „să facă hemostază prin compresiune și să se prezinte imediat în UPU”.

Totodată, specialiștii încearcă să clarifice diferența dintre afecțiunile acute și cele cronice, pentru a reduce aglomerarea serviciilor de urgență.

„Pacienții ar trebui să știe că termenul de acut înseamnă simptome brusc instalate sau exacerbarea simptomelor prezente de ceva timp. Termenul de cronic se referă la simptomele ce persistă de săptămâni, luni sau chiar ani, fără schimbarea caracterului acestora”, explică dr. Mirela Bădescu.

Mesajul transmis de medicii sibieni este clar: Unitățile de Primiri Urgențe trebuie folosite pentru cazurile care pun în pericol sănătatea sau viața pacienților, nu pentru afecțiuni care pot fi evaluate de medicul de familie sau în ambulatoriu.