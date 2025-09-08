Mesaje cu ocazia zilei de Sfânta Maria Mică. Cele mai originale, frumoase şi inspirate urări

Luni, 8 septembrie 2025, este o zi de sărbătoare pentru 2,2 milioane de români care îşi serbează ziua numelui de Sfânta Maria. Pentru toţi aceştia, găsiţi mai jos o listă cu cele mai frumoase, inspirate, originale, amuzante mesaje, SMS-uri şi urări de Sfânta Maria pe care le puteţi trimite.

„Este o zi cand sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. Este ziua numelui tău! La Multi Ani, Maria!”

„La mulți ani și mult noroc în această zi specială. Iți dorim să ți se îndeplinească toate dorințele. Sănătate și numai bucurii cu ocazia zilei tale de nume.”

„Ai apărut în viaţa mea ca o minune, nu degeaba porţi un nume sfânt, spre tine ma îndrept acum c-o urare şi c-un bun gând, să fii mereu fericită, să zâmbeşti, să râzi mereu, şi să nu uiţi nici o clipă, că tu eşti diamantul meu! La mulţi ani, Maria mea!”

„Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate, multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi. La mulţi ani!”

„De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate. Să se îndeplinească toate dorințele pe care o să ți le pui. La mulți ani, Maria!”

„Întocmai ca Fecioara Maria, al cărei nume îl porti, învaţă să ierţi, să fii mai bun, mai înţelept, să mă ierţi când greşesc şi să mă înveţi să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulţi ani!”

„Fie ca Sf. Fecioara Maria să te ocrotească, să-ti călăuzească pașii și să-ți lumineze calea. La Multi Ani!”

„La mulți ani Maria/Marian! Îngerii să-ti călăuzească pașii și Sfânta Fecioara să-ți lumineze drumul în viață”

„E o zi când sufletul tău trebuie să învingă orice urmă de tristeţe şi să fie deschis pentru a primi cele mai frumoase momente. Este ziua numelui tău şi-ţi urez un sincer La Mulţi Ani!”

„Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.”

„Păstrează-ţi sufletul tânăr şi bucură-te neîncetat, pentru mine rămâi un prieten de nădejde şi un om de valoare! Fie ca lumina Sfintei Marii să ne lumineze vieţile şi mintea mereu! La mulţi ani!”

„Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfânta Maria cât mai frumoasă!”

„În aceasta zi specială îţi transmit cele mai sincere urări. Să ai o viaţă plină de lucruri bune, iar Sfânta Maria, al cărei nume îl porţi, să te ocrotească mereu. La mulţi ani de ziua numelui tău!”

„De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare, primește din partea mea cele mai sincere urări de bine, sănătate, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor. Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. La muți ani!”

„Sa te bucuri de viata, de zambete, de tot ce e frumos. La multi ani, Maria!”