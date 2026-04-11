Mesaje de Paște 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări pe care le poți trimite celor dragi

Sărbătorile Pascale sunt un bun prilej pentru a le transmite celor dragi, familiei sau prietenilor urări de Paște.

Trimiterea de SMS-uri sau de mesaje pe email, WhatsApp ori Facebook a devenit deja o obișnuință în această perioadă.

Mesaje de Paște 2026

„Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!”

„Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste!”

„Căldură în suflet, familie reunită, sentimente împărtăşite, satisfacţie maximă şi baftă la ciocnit ouă!”

„Lumina Sfintei Învieri să îţi aducă bucurie, iubire şi o minune care să îţi schimbe viaţa în cel mai frumos mod posibil!”

„Sfânta sărbătoare de Paşte este un moment în care dragostea, pacea şi seninătatea se unesc în numele Domnului. Hristos a înviat!”

„Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!”

„E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit. Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!”

„Bucuria vine din lucrurile mărunte, dragostea faţă de frumos vine din trăirile noastre. Trăieşte cu adevărat Învierea Domnului!”

„Abia aştept să ajung lângă voi, cei dragi sufletului meu. Până atunci aveţi grijă de voi şi faceţi curăţenie în casă şi în suflete. Se apropie Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Să o întâmpinăm aşa cum se cuvine!”

Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa îmbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.

„Sufletul mi se umple de lumină gândindu-mă la sărbătoarea ce se apropie, la noaptea de Înviere, la mine şi la tine, la sentimentele ce ne apropie în fiecare zi tot mai mult! Hristos a înviat!”

„Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!”

„Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!”

„Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că Hristos a înviat!”

„Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!”

„Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!”

Mesaje pentru prieteni

„Îți doresc un Paște fericit, cu liniște, zâmbete și oameni dragi aproape!”

„Fie ca lumina Învierii să îți aducă energie bună și speranță!”

„Paște fericit! Să ai parte de zile liniștite și multe motive de bucurie!”

„Îți trimit un gând bun și cele mai sincere urări de bine în ziua Învierii!”

„Să ai sărbători frumoase, cu pace în suflet și bucurie în casă!”

Mesaje scurte