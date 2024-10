Milionarul Adrian Marţian a fost reţinut, iar copiii lui sunt în plasament de urgenţă

Potrivit Poliţiei Hunedoara, ca urmare a probatoriului administrat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, bărbatul de 54 de ani, din Simeria, a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunilor de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorilor, inducerea în eroare a organelor judiciare şi participaţie improprie la trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Este vorba despre Adrian Marţian.

Bărbatul a fost depus în Centrul de Reţinere şi arestare Preventivă Deva şi urmează a fi prezentat magistraţilor, în vederea luării măsurilor legale.

Totodată, faţă de cei trei copii ai lui Marţian a fost instituită măsura specială a plasamentului în regim de urgenţă, în cadrul unei unităţi din subordinea DGASPC Hunedoara.

Poliţiştii şi procurorii continuă cercetările în acest caz şi colaborează cu autorităţile pentru protecţia minorilor şi pentru a asigura respectarea tuturor prevederilor legale.

Cei 3 copii, de 7, 9 şi 11 ani, precum şi tatăl acestora, Adrian Marţian, în vârstă de 54 de ani, din Simeria, au fost preluaţi vineri dimineaţă de o echipă mixtă, formată din poliţişti şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Hunedoara, de la punctul de trecere a frontierei România-Serbia Porţile de Fier 1.

Intervenţia a avut loc ca urmare a cooperării poliţienesti internaţionale dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Serbia.

Poliţia Română a anunţat joi finalizarea operaţiunilor de localizare şi depistare a lui Adrian Marţian şi a celor trei copii ai săi, dispăruţi de luni: Rania Adriana Marţian, Antonio Adrian Marţian şi Raisa Antonia Marţian. Aceştia au fost găsiţi în Serbia, pe baza cooperării poliţieneşti internaţionale.

„Pe baza precizărilor făcute de către ministrul sârb de interne, ministrului român al afacerilor interne, în cadrul convorbirii telefonice avute astăzi 17.10.2024, iniţiate de partea română, menţionăm faptul că, la acest moment, cei trei minori sunt în afara oricărui pericol. Poliţia Română continuă activităţile specifice, în cadrul dosarului penal, sub coordonarea procurorului de caz”, transmite Poliţia Română.

De fapt, Marţian a dat joi publicităţii imagini în care apare cu cei trei copii, cel mai probabil în maşină.

„Astăzi, 17 octombrie 2024, am ajuns la tati după atâta timp (...). Ne-am tot plimbat din loc în loc. (...) Atâta ştim că am ajuns la o mare”, spun copiii lui Adrian Marţian în video. Ei spun că cei cu care au fost „s-au comportat frumos, erau disperaţi, tot vorbeau altă limbă. Noi nu am dormit deloc că te-am aşteptat pe tine. Am crezut că nu o să te mai vedem niciodată”, mai spun copiii.

Cei trei copii de 11, 9 şi 7 ani, fraţi, erau supravegheaţi de o bonă când au fost daţi dispăruţi în satul Sântandrei, judeţul Hunedoara.