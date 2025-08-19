Donald Trump și Ursula von der Leyen, discuții despre soarta copiilor afectați de război

Melania Trump a ridicat personal problema copiilor afectați în Ucraina și Rusia printr-o scrisoare adresată președintelui rus Vladimir Putin, pe care Donald Trump i-a înmânat-o direct la summitul din Alaska de săptămâna trecută.

„Am discutat despre problema mondială masivă a copiilor dispăruți”, a scris Trump pe Truth Social, menționând că și soția sa, Melania, este implicată în această cauză.

Ucraina consideră că răpirea a zeci de mii de copii ucraineni și transferarea lor în Rusia sau în teritorii ocupate fără consimțământul părinților constituie o crimă de război și se încadrează în definiția genocidului conform tratatelor ONU. Rusia susține că protejează copiii vulnerabili din zonele de conflict.

„Costul uman al acestui război trebuie să înceteze. Aceasta înseamnă că fiecare copil ucrainean răpit de Rusia trebuie să fie restituit familiei sale”, a transmis von der Leyen pe platforma X, referindu-se la discuția cu Trump.