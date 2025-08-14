O țară europeană va oferi copiilor instruire cu drone pentru a contracara ameninţarea Rusiei

Într-o iniţiativă comună a ministerelor apărării şi educaţiei, guvernul a declarat că speră să înveţe peste 22.000 de persoane, inclusiv elevi, abilităţi de utilizare a dronelor, ca parte a unei încercări de „extindere a antrenamentului pentru rezistenţa civilă”.

Guvernul a anunţat că programul va fi adaptat diferitelor grupe de vârstă, elevii de clasele a treia şi a patra, cu vârste cuprinse între opt şi 10 ani, învăţând să construiască şi să piloteze drone simple. Elevii de liceu vor proiecta şi fabrica componente pentru drone şi vor învăţa cum să construiască şi să piloteze drone avansate.

La fel ca vecinii săi Estonia şi Letonia, Lituania, o ţară cu 2,8 milioane de locuitori care se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad şi cu Belarus, aliatul Moscovei, se află în alertă maximă de război încă de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin.

Ministrul apărării, Dovilė Šakalienė, a declarat: „Plănuim ca 15.500 de adulţi şi 7.000 de copii să dobândească abilităţi de control al dronelor până în 2028. În septembrie vom deschide centre de control al dronelor în Jonava, Tauragė şi Kėdainiai şi vom deschide încă şase centre de instruire pentru drone în alte regiuni ale Lituaniei până în 2028.”

Instruirea va fi condusă de sindicatul puşcaşilor lituanieni în colaborare cu agenţia lituaniană de educaţie non-formală, care va instrui copiii din şcolile primare şi secundare.

Tomas Godliauskas, viceministrul apărării naţionale al Lituaniei, a declarat că instruirea va lua forma unor cursuri extracurriculare care vor aprofunda „alfabetizarea tehnică” a copiilor.

Lituania şi-a sporit atenţia asupra tehnologiei dronelor, acestea fiind utilizate pe scară largă pentru combaterea dronelor peste graniţele sale, după două incidente din iulie, când două drone suspectate de a fi ruseşti au trecut din Belarus pe teritoriul lituanian.