Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, vizită de noapte la centrul de coordonare al DSU

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Marian Predoiu, a efectuat în noaptea de marți spre miercuri o vizită de lucru la Centrul de Coordonare a activităților de gestionare a situațiilor de urgență din cadrul MAI și DSU, unde se afla și grupa operativă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, ministrului i-a fost prezentată situația operativă la nivel național și modul în care sunt gestionate efectele fenomenelor hidrometeorologice aflate în desfășurare în mai multe județe.

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne menține un contact permanent cu forțele de intervenție din teren, scopul principal fiind protejarea vieții cetățenilor și limitarea pagubelor materiale.

„Siguranța populației reprezintă o prioritate a Ministerului Afacerilor Interne”, se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a DSU.