Misiune de salvare cu barca în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Un copil a căzut în apă

O misiune de salvare cu barca se desfășoară sâmbătă în parcul Nicolae Romanescu din orașul Craiova. Un copil a căzut în apă. Șase adulți au sărit în apa rece ca să-l salveze.
17 ian. 2026, 15:59, Social

ISU Dolj a anunțat sâmbătă după amiaza că un copil a căzut în apă în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Este vorba despre un copil de aproximativ 5 ani.

El se afla la o distanță de 10 metri de mal. ISU a trimis la fața locului un echipaj SMURD și o ambarcațiune.

Mai mulți adulți au sărit în ajutorul copilului. Unul dintre ei a avut dificultăți în timp ce revenea la mal și a fost scos din apă cu ajutorul bărcii ISU.

În total, șase adulți au participat la misiunea de salvare a copilului.

Toate persoanele sunt conștiente și cooperante, fiind transportate la spital, a precizat ISU Dolj.

