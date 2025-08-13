Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureşului şi Sălajului va conduce procesiunea de 7 kilometri până la mănăstirea Nicula

Potrivit Mitropiliei Clujului, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat de tradiţionalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”, „amintindu-ne de anul 1699, când icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod şi aflată în biserica din Nicula a lăcrimat vreme de trei săptămâni”.

Procesiunea va începe joi, de la ora 11.00, de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al oraşului Gherla şi va continua pe jos până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula.

Procesiunea va fi condusă de către Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, însoţit de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, din care va face parte şi Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei.

De la ora 18.00, pe altarul de vară al Mănăstirii va fi săvârşită slujba Vecerniei Mari şi a Litiei, iar de la ora 22.00, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică şi va fi săvârşită Slujba Utreniei şi Prohodul Maicii Domnului.

Toate aceste slujbe de priveghere vor culmina cu procesiunea icoanei, la miezul nopţii.

În ziua praznicului, vineri, 15 august 2025, de la ora 9.00, tot pe altarul de vară, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, va săvârşi Sfânta Liturghie şi va rosti pelerinilor un cuvânt de învăţătură.