Coreea de Sud și SUA ajung la un acord preliminar pe securitate

Coreea de Sud și Statele Unite au ajuns la un acord preliminar în domeniul securității, parte a unui pachet mai amplu de negocieri comerciale și de apărare, a declarat ministrul sud-coreean de externe, Cho Hyun, citat de agenția Yonhap. Oficialul a precizat că discuțiile includ creșterea cheltuielilor de apărare ale Coreei de Sud, precum și posibile concesii privind procesarea combustibilului nuclear în scopuri industriale, scrie Reuters.

Aspect care, în prezent, este restricționat de acordurile bilaterale. Cho a subliniat că obiectivul Seulului este ca înțelegerea să fie anunțată înaintea summitului Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), programat la sfârșitul lunii octombrie la Gyeongju, la care va participa și președintele american Donald Trump.

În paralel, negocierile comerciale dintre cele două țări continuă. Washingtonul a acceptat în principiu să reducă tarifele la importurile sud-coreene în schimbul unui pachet de investiții de 350 de miliarde de dolari, însă detaliile implementării acestuia nu au fost încă stabilite.

Cho a menționat și faptul că SUA analizează posibilitatea unui acord de swap valutar, o cerere-cheie din partea Seulului, dar a avertizat că perspectivele nu sunt încă favorabile. Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a anunțat miercuri că bugetul apărării va crește cu 8,2% anul viitor, în contextul tensiunilor regionale și al cererilor repetate ale președintelui Trump ca Seulul să contribuie mai mult la costurile pentru prezența trupelor americane.