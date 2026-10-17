Noapte albă în nordul județului Tulcea. Avioane F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu

Două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN). Aeronavele se află în România în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită.

Mesaj RO-Alert la ora 01.54

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a declanșat procedurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea. Mesajul RO-Alert a ajuns pe telefoanele locuitorilor la ora 01.54, iar alerta aeriană a încetat la ora 02.30. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Un șir de alerte în ultimele săptămâni

Alerta de sâmbătă vine după mai multe episoade similare în nordul Dobrogei. La sfârșitul lui septembrie, avioanele F-18 spaniole au decolat în două nopți consecutive, după detectarea unor ținte în apropierea graniței, inclusiv la nord de Isaccea.

În noaptea de 9 spre 10 octombrie, locuitorii din nordul județului au primit două mesaje RO-Alert, pentru o țintă detectată la aproximativ 20 de kilometri nord de Periprava.