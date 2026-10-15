O dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Avioane de luptă ridicate de la sol și mesaj RO-Alert în Tulcea

În noaptea de 14 spre 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor.

În urma detectării acestora, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României

La ora 01:34, radarele au detectat o dronă în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.

Potrivit MApN, drona a fost monitorizată timp de aproximativ un minut, după care a dispărut de pe radar.

Ulterior, autoritățile militare au semnalat alte ținte aeriene la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor. În consecință, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

La ora 04:57, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea locuitorilor din zonele vizate.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian al României.

Alerta aeriană a încetat la ora 05:46.