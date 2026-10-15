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O dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Avioane de luptă ridicate de la sol și mesaj RO-Alert în Tulcea

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în noaptea de miercuri spre joi, fiind detectată de radare în apropiere de Sulina. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din mai multe zone ale județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.
O dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Avioane de luptă ridicate de la sol și mesaj RO-Alert în Tulcea
Imagine cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
15 oct. 2026, 07:00, Politic
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În noaptea de 14 spre 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor.

În urma detectării acestora, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României

La ora 01:34, radarele au detectat o dronă în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.

Potrivit MApN, drona a fost monitorizată timp de aproximativ un minut, după care a dispărut de pe radar.

Ulterior, autoritățile militare au semnalat alte ținte aeriene la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor. În consecință, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

La ora 04:57, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea locuitorilor din zonele vizate.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian al României.

Alerta aeriană a încetat la ora 05:46.

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