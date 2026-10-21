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Noi informații pentru șoferii de TIR-uri care tranzitează o țară vecină României. Ce restricții se aplică în perioada 23-25 octombrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că Ungaria a schimbat programul restricțiilor de circulație pentru camioanele cu o greutate mai mare de 7,5 tone, în perioada 23-25 octombrie 2026.
Noi informații pentru șoferii de TIR-uri care tranzitează o țară vecină României. Ce restricții se aplică în perioada 23-25 octombrie
Sursa foto: Mediafax
Andrei Rachieru
21 oct. 2026, 22:17, Social
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Șoferii de camioane vor putea circula în noaptea de joi spre vineri, între orele 22:00 și 06:00, deoarece autoritățile ungare au suspendat interdicția pentru acest interval.

În schimb, camioanele nu vor putea circula vineri, 23 octombrie, între orele 06:00 și 22:00. Următoarea interdicție va începe sâmbătă, 24 octombrie, la ora 22:00, și va dura până duminică, 25 octombrie, la ora 22:00.

Restricțiile se aplică vehiculelor de mare tonaj cu o greutate totală maximă autorizată de peste 7,5 tone.

MAE le recomandă românilor care se află în Ungaria sau care urmează să tranziteze țara să țină cont de aceste modificări atunci când își planifică deplasările.

Unde pot suna românii care au nevoie de ajutor

Românii care au nevoie de asistență consulară pot suna la Ambasada României la Budapesta, la numărul +3613847689, sau la consulatele din Szeged și Gyula.

Pentru situații urgente, numerele de telefon sunt:

  • Ambasada României la Budapesta: +36305356912

  • Consulatul General al României la Szeged: +36306777980

  • Consulatul General al României la Gyula: +36306357181

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