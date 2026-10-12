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„Nu-ți fie frică, nu-ți fac nimica” | Directorul școlii din Bihor, acuzat de agresiuni sexuale împotriva elevilor și apărat de profesori, a fost trimis în judecată

Fostul director al Școlii Gimnaziale „Alexandru Roman” din Aușeu (un sat din Bihor), Adrian Botici, a fost trimis în judecată pentru patru infracțiuni de agresiune sexuală asupra unor minori. Potrivit procurorilor, victimele sunt trei elevi cu vârste între 13 și 14 ani, iar faptele ar fi avut loc în perioada 2024-2026, inclusiv în biroul directorului. Cazul a fost dezvăluit de publicația Bihoreanul.
„Nu-ți fie frică, nu-ți fac nimica” | Directorul școlii din Bihor, acuzat de agresiuni sexuale împotriva elevilor și apărat de profesori, a fost trimis în judecată
Facebook/Adrian Botici
Luiza Moldovan
12 oct. 2026, 16:51, Social
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Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat luni că a finalizat ancheta și a trimis dosarul la Judecătoria Aleșd. Rechizitoriul a fost întocmit pe 7 octombrie 2026.

Potrivit procurorilor, fostul cadru didactic ar fi profitat de poziția sa de director pentru a se apropia de elevi.

În două dintre situațiile descrise în dosar, acesta i-ar fi chemat în biroul său sub pretextul că le oferă tricouri pe care copiii trebuiau să le probeze.

Elevii au povestit ce li s-ar fi întâmplat

Publicația Bihoreanul a relatat cazul în primăvară, după ce mai mulți elevi au cerut ajutorul consilierei școlare.

Copiii au venit cu foi pe care au descris, așa cum s-au priceput, gesturile profesorului de matematică.

Unii au povestit că acesta îi atingea în zone intime sau își apropia organele genitale de ei în timpul orelor.

Elevii au spus că nu mai vor să participe la cursuri dacă Adrian Botici rămâne la catedră.

Una dintre victime i-a povestit unui psiholog al DGASPC Bihor că directorul i-a oferit un tricou de fotbal și i-a cerut să îl probeze.

Apoi, potrivit relatării publicate de Bihoreanul, l-ar fi întrebat dacă are pătrățele pe abdomen și l-ar fi atins în zona intimă.

Când băiatul i-ar fi cerut să se oprească, directorul i-ar fi răspuns: „Nu-ți fie frică, nu-ți fac nimica”.

A fost arestat în mai, apoi plasat sub control judiciar

Potrivit Bihoreanul, mai mulți copii au relatat fapte asemănătoare, iar ancheta DGASPC Bihor a avut loc încă din toamna anului trecut.

Elevii ar fi prezentat și capturi ale unor mesaje cu caracter indecent pe care susțin că le-au primit de la profesor pe rețelele sociale.

În urma dezvăluirilor din presă, ancheta penală a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor de la Parchetul Aleșd.

Adrian Botici a fost arestat preventiv în luna mai.

Săptămâna trecută, după trimiterea sa în judecată, Judecătoria Aleșd a dispus eliberarea sa din arest preventiv și plasarea sub control judiciar.

Fostul director al școlii este acuzat de patru infracțiuni de agresiune sexuală asupra unui minor.

Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, iar fostul director beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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