Nucșoara pune pe harta turismului o nouă potecă tematică: „Arhitecții Naturii”

Traseul tematic îmbină drumeția cu interpretarea naturii și aduce în prim-plan trei „arhitecți” din natură: zimbrul, reintrodus în zona Nucșoara, castorul, cunoscut pentru felul în care își transformă habitatul și omul, care modelează peisajul.

Panourile de pe traseu explică modul în care acești trei „arhitecți” au contribuit, de-a lungul timpului, la modelarea peisajului montan prin crearea de mici baraje pe râuri sau practicile tradiționale precum pășunatul, cositul fânului, sau colectarea lemnului de foc. Textele sunt concepute într-un mod accesibil și atractiv, astfel încât să transforme drumeția într-o experiență interesantă și captivantă pentru cei care-l parcurg.

Noul traseu invită vizitatorii să descopere Nucșoara cu natura din proximitate, altfel decât atunci când vin să urce pe Vârful Moldoveanu. Acesta se adaugă experiențelor pe care deja Nucșoara le-a dezvoltat prin proiectul „Pădurea cu Povești Nemuritoare” – arboricupovesti.ro, o inițiativă a Primăriei Nucșoara și a Fundației Conservation Carpathia, care pune în valoare 2.544 de fagi seculari din zonă, care pot fi și adoptați.

„Cred că Nucșoara are multe de arătat și spun cu încredere că avem una dintre cele mai spectaculoase comune datorită naturii, a istoriei pe care o avem aici, dar și a oamenilor. Acest nou traseu este o invitație de a ne descoperi, de a petrece timp, de a lua la pas locurile care sunt atât de speciale la noi. Veniți pentru Arhitecții Naturii, rămâneți să descoperiți fagii, apoi mergeți pe Vârful Moldoveanu”, a declarat Ion Cojocaru, primarul Comunei Nucșoara.

La rândul său, Christoph Promberger, director executiv al Fundației Conservation Carpathia, a subliniat importanța proiectului: „Prin proiecte precum acesta, facem un pas important către consolidarea relației dintre oameni și natură și contribuim la valorificarea resurselor naturale prin protejarea acestora. Zimbrii și castorii sunt exemple grăitoare despre cum speciile pot remodela ecosisteme întregi spre bine, iar acest traseu leagă vizitatorii și comunitatea locală de procesele naturale care dau viață Munților Făgăraș”.

O experiență accesibilă tuturor

Traseul „Arhitecții Naturii” are o lungime de 3,7 kilometri, se parcurge în aproximativ 2-3 ore și are o dificultate ușoară, ceea ce îl face potrivit pentru familii, adolescenți și adulți de toate vârstele. Panourile de informare amplasate de-a lungul potecii oferă explicații accesibile și ilustrații atractive, și transformă drumeția într-o lecție interactivă în mijlocul naturii. Totodată, pe traseu există trei spații de relaxare, amplasate în poieni, dar și într-o zonă panoramică, care permit drumeților să admire peisajele și să se odihnească. Acestea pot fi utilizate și de grupurile de copii care pot veni cu profesorii să desfășoare lecții în natură.

Despre Fundația Conservation Carpathia

Fundația Conservation Carpathia este cel mai mare proiect de conservare a naturii din Europa, care contribuie la refacerea ecosistemelor naturale din Munții Carpați, în beneficiul biodiversității și a comunităților locale. Din 2009, fundația românească a salvat de la exploatare peste 27.000 de hectare de păduri și pășuni alpine în sud estul Carpaților Meridionali, achiziționându-le cu scop de conservare, a plantat peste 4,5 milioane de puieți pe 1.991 de hectare afectate de tăieri, a creat o zonă de 78.000 de hectare pe care nu se desfășoară vânătoare sportivă și de trofee.

Fundația contribuie la bunăstarea comunităților din vecinătatea pădurilor protejate prin proiecte sociale, de educație și de dezvoltare de afaceri verzi, iar viziunea pe termen lung este crearea Parcului Național Munții Făgăraș.