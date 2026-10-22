O deputată a găsit un inel cu trei diamante în Parlament. Cât valorează bijuteria și ce s-a întâmplat cu ea

Simonetta Matone, deputată din partea Ligii și fostă magistrată cu o îndelungată experiență, a descoperit inelul într-o toaletă pentru femei, potrivit publicației italiene Corriere della Sera.

„Am văzut ceva strălucind în baia femeilor. M-am apropiat și mi-am dat seama imediat că era un inel foarte valoros. Trebuie să valoreze cel puțin 30.000 de euro”, a povestit parlamentara.

Înainte de a preda bijuteria, Matone a încercat să afle dacă vreunul dintre colegii săi o pierduse. Cum nimeni nu a revendicat-o, a lăsat obiectul în grija funcționarilor Parlamentului, care au încercat să identifice proprietarul.

Proprietara inelului a fost găsită

Misterul bijuteriei a fost rezolvat după ce o femeie s-a prezentat la birourile parlamentare și a demonstrat că inelul îi aparține.

Femeia care nu este membră a Parlamentului italian a refuzat să-și dezvăluie identitatea publicului.

Obiecte de valoare, uitate în Parlamentul Italiei

Nu este prima dată când în clădirile Parlamentului italian sunt pierdute obiecte de valoare. De-a lungul timpului, în Camera Deputaților și în Senat au fost găsite telefoane mobile, coliere, căști, pixuri din aur, tablete și alte bijuterii, uitate printre bănci, în toalete sau pe canapelele din spațiile comune.

Un caz care a stârnit discuții a avut loc în 2022, în timpul alegerilor pentru funcția de președinte al Italiei. Atunci, senatoarea Cinzia Leone, din partea Mișcării Cinci Stele, a anunțat pe rețelele de socializare că îi dispăruse paltonul, despre care a spus că era de la un brand cunoscut.

Dispariția a alimentat speculațiile și comentariile din mediul online, însă suspiciunile au fost risipite după aproximativ o săptămână, când funcționarii au găsit haina în interiorul Camerei Deputaților.