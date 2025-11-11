O elevă din Otopeni, dusă în stare gravă la cabinetul medical după ce a luat mai multe pastile

Prefectura Ilfov a transmis că incidentul de la Liceul Teoretic „Ioan Petruș” Otopeni, a avut loc marți, în jurul orei 13:00.

O elevă din clasa a VIII-a a fost dusă la cabinetul medical școlar, de către profesorul de serviciu, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla în grupul sanitar al elevilor.

„Eleva era conștientă și a declarat personalului medical că a ingerat mai multe comprimate de No-Spa. Personalul școlii a acționat prompt, apelând serviciul de urgență 112. Echipajul medical sosit la fața locului a transportat eleva la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, unde i se acordă îngrijirile medicale necesare. Din primele informații rezultă că viața nu îi este pusă în pericol”, transmite Prefectura Ilfov.

Conducerea unității școlare a informat Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, iar cazul este monitorizat cu atenție de instituțiile competente.