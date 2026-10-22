O menajeră ar fi furat bijuterii prețioase și bani în valoare de 20.000 de euro din casa unde lucra. Polițiștii din București au arestat-o

O femeie, în vârstă de 48 de ani, a fost arestată miercuri de poliția Capitalei, după un fost angajator ar fi acuzat-o că i-a furat din casă. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, i-ar fi permis accesul în locuință în repetate rânduri, pentru a efectua servicii de menaj.

Femeia de serviciu ar fi sustras însă mai multe obiecte valoroase și bani, care, în total, valorează în jur de 20.000 de euro.

Cum l-a păcălit menajera pe angajator

Proprietarul locuinței din Capitală a angajat-o pe femeie din mai 2025. La mai bine de un an distanță, acesta i-a oprit accesul, după ce a observat dispariția a mai multor obiecte.

Menajera ar fi sustras în până în august 2026 suma de 2.000 de euro și o brățară din metal galben și pietre prețioase, pe care ar fi dus-o la amanet.

Menajera, acuzată de două ori de furt

Anchetatorii o mai bănuiesc pe femeie și de un alt furt, de această dată de la o locuință din Ilfov. Aceeași menajeră ar fi avut acces și acolo, de unde ar fi sustras, în perioada 9 mai 2025 – 18 septembrie 2026, o altă brățară din aur și pietre prețioase.

Aceasta ar fi lăsat bijuteria la aceeași casă de amanet, de unde și-ar fi luat banii.

Autoritățile au deschis un dosar penal și o cercetează acum pe femeia de 48 de ani pentru furt calificat. De asemenea, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore.

Recomandările autorităților

Poliția Capitalei a emis și o listă de recomandări, valabilă pentru persoanele care angajează persoane pentru prestarea de servicii în locuințele personale: