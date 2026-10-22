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O menajeră ar fi furat bijuterii prețioase și bani în valoare de 20.000 de euro din casa unde lucra. Polițiștii din București au arestat-o

O menajeră care avea cetățenie străină a fost arestată de polițiștii din București, după ce femeia ar fi sustras din casa bărbatului care o angajase mai multe bunuri și bani în valoare de 20.000 de euro.
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Coralia Frigea
22 oct. 2026, 15:40, Social
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O femeie, în vârstă de 48 de ani, a fost arestată miercuri de poliția Capitalei, după un fost angajator ar fi acuzat-o că i-a furat din casă. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, i-ar fi permis accesul în locuință în repetate rânduri, pentru a efectua servicii de menaj.

Femeia de serviciu ar fi sustras însă mai multe obiecte valoroase și bani, care, în total, valorează în jur de 20.000 de euro.

Cum l-a păcălit menajera pe angajator

Proprietarul locuinței din Capitală a angajat-o pe femeie din mai 2025. La mai bine de un an distanță, acesta i-a oprit accesul, după ce a observat dispariția a mai multor obiecte.

Menajera ar fi sustras în până în august 2026 suma de 2.000 de euro și o brățară din metal galben și pietre prețioase, pe care ar fi dus-o la amanet.

Menajera, acuzată de două ori de furt

Anchetatorii o mai bănuiesc pe femeie și de un alt furt, de această dată de la o locuință din Ilfov. Aceeași menajeră ar fi avut acces și acolo, de unde ar fi sustras, în perioada 9 mai 2025 – 18 septembrie 2026, o altă brățară din aur și pietre prețioase.

Aceasta ar fi lăsat bijuteria la aceeași casă de amanet, de unde și-ar fi luat banii.

Autoritățile au deschis un dosar penal și o cercetează acum pe femeia de 48 de ani pentru furt calificat. De asemenea, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore.

Recomandările autorităților

Poliția Capitalei a emis și o listă de recomandări, valabilă pentru persoanele care angajează persoane pentru prestarea de servicii în locuințele personale:

  • Nu lăsați la vedere și nu depozitați la îndemâna persoanelor străine bani, bijuterii, obiecte de valoare sau documente importante.
  • Pe cât posibil, nu permiteți accesul persoanelor care efectuează servicii în încăperi sau spații care nu au legătură cu activitatea pe care o desfășoară.
  • Supravegheați activitatea persoanelor care intră în locuință pentru efectuarea unor servicii și evitați să le lăsați nesupravegheate.
  • Înainte de a apela la servicii la domiciliu, verificați, pe cât posibil, identitatea și datele persoanei sau ale firmei care prestează serviciile.
  • Păstrați obiectele de valoare într-un loc sigur și, în cazul bijuteriilor sau al altor bunuri de valoare, este recomandat să aveți fotografii și, după caz, documente care să ateste existența și proveniența acestora.
  • Dacă observați că vă lipsesc bunuri sau aveți suspiciuni cu privire la o persoană care a avut acces în locuință, sesizați de îndată poliția și evitați să modificați sau să îndepărtați eventualele urme care ar putea avea valoare probatorie.

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