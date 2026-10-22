O menajeră ar fi furat bijuterii prețioase și bani în valoare de 20.000 de euro din casa unde lucra. Polițiștii din București au arestat-o

O femeie, în vârstă de 48 de ani, a fost arestată miercuri de poliția Capitalei, după un fost angajator ar fi acuzat-o că i-a furat din casă. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, i-ar fi permis accesul în locuință în repetate rânduri, pentru a efectua servicii de menaj.
Femeia de serviciu ar fi sustras însă mai multe obiecte valoroase și bani, care, în total, valorează în jur de 20.000 de euro.
Proprietarul locuinței din Capitală a angajat-o pe femeie din mai 2025. La mai bine de un an distanță, acesta i-a oprit accesul, după ce a observat dispariția a mai multor obiecte.
Menajera ar fi sustras în până în august 2026 suma de 2.000 de euro și o brățară din metal galben și pietre prețioase, pe care ar fi dus-o la amanet.
Anchetatorii o mai bănuiesc pe femeie și de un alt furt, de această dată de la o locuință din Ilfov. Aceeași menajeră ar fi avut acces și acolo, de unde ar fi sustras, în perioada 9 mai 2025 – 18 septembrie 2026, o altă brățară din aur și pietre prețioase.
Aceasta ar fi lăsat bijuteria la aceeași casă de amanet, de unde și-ar fi luat banii.
Autoritățile au deschis un dosar penal și o cercetează acum pe femeia de 48 de ani pentru furt calificat. De asemenea, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore.
Poliția Capitalei a emis și o listă de recomandări, valabilă pentru persoanele care angajează persoane pentru prestarea de servicii în locuințele personale: