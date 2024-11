O navă de croazieră Disney nelansată a salvat un catamaran minuscul din mijlocul oceanului

O navă nouă de croazieră Disney a salvat patru persoane dintr-un catamaran care se scufunda la mai mult de 200 de mile în largul Bermudelor.

Micuţa navă a început să ia apă pe 10 noiembrie, forţând pasagerii să emită un apel de urgenţă către Paza de Coastă a SUA, care a emis apoi propria urgenţă.

Cea mai apropiată navă a fost Disney Treasure, care călătorea din Europa în Statele Unite, pregătindu-şi călătoria inaugurală, şi se afla la 80 de mile distanţă când a intervenit.

Nava de croazieră a lansat o barcă de salvare şi i-a salvat pe toţi cei patru pasageri.

Micul catamaran, numit Serenity, a început să se umple cu apă după ce a suferit o defecţiune în jurul trapei de evacuare, a raportat ABC News.

Catamaranul Serenity măsoară doar 15 metri lungime.

Disney Treasure, lungă de 340 de metri şi cu 1.254 de cabine, traversa Atlanticul din Europa, unde a fost construit, până în Florida, unde îşi va porni călătoria inaugurală pe 21 decembrie către estul şi vestul Caraibelor.



Va deveni a şasea navă de pasageri din flota de croazieră a companiei, o subsidiară a companiei The Walt Disney. Nava sa soră, Disney Wish, a fost lansată în 2022. Celelalte cinci nave din flotă sunt Disney Magic, Disney Wonder, Disney Dream, Disney Fantasy. Treasure, cu cele 144.000 de tone brute ale sale, a fost construit în Germania la şantierul naval Meyer Werft din Papenburg (Saxonia Inferioară la graniţa cu Olanda).



O cabină pe nava Disney Treasure



„Suntem încântaţi că Disney Treasure a reuşit să ofere ajutor pasagerilor navei aflaţi în primejdie”, a declarat căpitanul navei Marco Nogara pentru ABC News.

„Membrii echipajului nostru au lucrat la salvare în concert, demonstrându-şi cu pricepere pregătirea şi angajamentul faţă de siguranţă”, a adăugat el.