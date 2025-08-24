Actorul Mihai Călin critică discursurile naționaliste. El spune că Sergiu Nicolaescu a fost „un nenorocit” și că Ion Antonescu a fost „un criminal de război”

Actorul Mihai Călin a lansat un mesaj extrem de critic la adresa miturilor naționaliste și a felului în care românii percep istoria.

„E un fel de minciună colectivă în care putem intra și ne putem minți că suntem tari și mari și puternici și buni și ospitalieri și credincioși și forțoși. Povestea asta că suntem tari și mari… mai degrabă ești critic și autocritic și lucid decât să te îmbeți. Apropo de AUR și toată povestea asta, noi suntem tari și mari și le dăm lecții, cum zice colegul meu Puric de ani de zile, le dăm lecții de spiritualitate Occidentului”, a declarat Mihai Călin.

Actorul a făcut referire și la influența filmelor lui Sergiu Nicolaescu asupra percepției istorice.

„Poporul român a învățat istoria de la Sergiu Nicolaescu, un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm. A copiat filmele polițiste din Franța și din Italia din anii 70-80, a făcut protocronism și l-a ridicat în slăvi pe Ceaușescu, noul voievod, și am învățat și că Antonescu este unul dintre eroii neamului românesc”, a spus acesta.

Mihai Călin a subliniat că mareșalul Antonescu este un criminal de război.

„Antonescu este criminal de război, nu numai pentru că a omorât peste două sute de mii de evrei în Transnistria, ci și pentru că din cauza lui au murit sute de mii de soldați români, el știind foarte bine că nu suntem pregătiți (de război – n.r.). A făcut-o pentru orgoliul lui și pentru că și-a dat cuvântul de militar lui Hitler”, a precizat Mihai Călin.

„Nu-i creștinismul național, e fascism”, a concluzionat actorul.

Declarațiile au fost făcute la Estivalul de teatru, pe 23 iulie 2025, la Teatrul Apollo 111 din București. Înregistrarea a fost publicată pe YouTube duminică, pe canalul „Mergem la teatru”.