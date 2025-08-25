Românii, printre cei mai comozi din UE. Doar 1,8% fac ore suplimentare, față de 6,6% media europeană

Doar 1,8% dintre persoanele ocupate muncesc peste 49 de ore săptămânal, mult sub media europeană de 6,6%.

Comparația cu media europeană

Potrivit Eurostat, România este depășită doar de Bulgaria (0,4%), Letonia (1,0%) și Lituania (1,4%) în ceea ce privește numărul redus de angajați care lucrează ore suplimentare. La polul opus, Grecia (12,4%), Cipru (10,0%) și Franța (9,9%) înregistrează cele mai ridicate procente. Media europeană se situează la 6,6%, de peste trei ori mai mult decât nivelul consemnat în România.

Cauzele procentului scăzut

Explicația acestui fenomen ține de structura pieței muncii din România. Aproximativ 50% dintre salariați lucrează în sectorul public, unde programul de lucru este fix, iar orele suplimentare sunt rare sau strict reglementate. În plus, legislația și practica administrativă limitează posibilitatea efectuării de ore suplimentare, spre deosebire de alte state europene.

Eurostat arată că diferențele majore apar între salariați și lucrătorii pe cont propriu. Dacă doar 3,4% dintre angajați depășesc 49 de ore pe săptămână, procentul urcă la 27,5% în cazul celor care muncesc pe cont propriu. Această categorie profesională este mult mai predispusă la un program extins, ceea ce confirmă presiunile asupra antreprenorilor și freelancerilor.

România se menține, astfel, la coada clasamentului european privind volumul de ore suplimentare, în principal din cauza ponderii ridicate a angajaților din sectorul bugetar și a cadrului de reglementare a muncii.