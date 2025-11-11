Prima pagină » Știri externe » Șomajul pe termen lung în regiunile UE în 2024: Cum variază rata pe continent și care este situația României

În anul 2024, 4,2 milioane de persoane din întreaga UE erau șomere de un an sau mai mult, potrivit datelor Eurostat publicate marți. În acest sens, media ratei șomajului pe termen lung s-a situat la 1,9%. România are patru regiuni care înregistrează rate sub această medie.
Șomajul pe termen lung în regiunile UE în 2024: Cum variază rata pe continent și care este situația României
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Pexels
Diana Nunuț
11 nov. 2025, 17:52, Social

Rata șomajului pe termen lung s-a situat la 1,9% în anul 2024. În acest sens, aproximativ 1 din 3 șomeri din UE erau șomeri de lungă durată, arată datele Eurostat publicate marți. Șomajul pe termen este definit ca ponderea forței de muncă care a fost șomeră timp de 12 luni sau mai mult.

Dintre cele 195 de regiuni de nivel 2 din nomenclatura unităților teritoriale statistice (NUTS 2) pentru care sunt disponibile date, 82 au înregistrat rate peste media UE de 1,9%, 106 au avut rate sub medie, iar 7 au avut aceeași rată.

Sursa foto: Eurostat

Cele mai mari și mai mici rate în regiunile UE

Potrivit datelor Eurostat, unele dintre cele mai ridicate rate ale șomajului de lungă durată s-au înregistrat în țările din sudul UE și în mai multe regiuni ultraperiferice ale Franței. În plus, regiunile autonome spaniole Ciudad de Melilla și Ciudad de Ceuta au înregistrat, de departe, cele mai ridicate rate, adică 16,3%, respectiv 15,8%.

Alte rate ridicate de șomaj pe termen lung, însă de sub 10%, s-au înregistrat în trei regiuni din sudul Italiei: Campania (9,9%), Calabria (8,3%) și Sicilia (8,0%).

Cea mai scăzută rată a șomajului pe termen lung din UE, de 0,4%, a fost observată în 4 regiuni: regiunile cehe învecinate Praga și Střední Čechy, precum și Utrecht și Noord-Brabant în Țările de Jos.

Cum stă România la acest capitol

Cea mai mică rată a șomajului pe termen lung în România se înregistrează în regiunea Nord-Vest, de 0,8%. Regiunea București-Ilfov și Nord-Est au rate de 1,1%, respectiv 1,4%. Cele mai mari rate se înregistrează în regiunile Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, de 2,9% și, respectiv, 2,6%.

