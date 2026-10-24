O turbină eoliană de mici dimensiuni poate produce 200 kWh pe lună pentru o locuință. Cât ai putea economisi la factura de curent în România

Potrivit unei analize publicate de Engadget, turbinele eoliene de mici dimensiuni pot reprezenta o alternativă sau o completare a panourilor fotovoltaice, în special pentru proprietarii de case situate în zone deschise, cu vânt suficient de puternic. Există însă o diferență importantă între puterea nominală a echipamentului și energia produsă efectiv. O turbină de 1 kW nu generează permanent această putere.

Câtă energie produce o turbină eoliană de 1 kW

În condiții favorabile, producția poate ajunge la aproximativ 2.400 kWh anual, echivalentul unei medii de 200 kWh lunar. Această valoare nu este garantată. Randamentul depinde de viteza vântului, înălțimea turbinei și obstacolele din apropiere.

Departamentul american al Energiei explică faptul că energia disponibilă în vânt crește proporțional cu cubul vitezei acestuia. Astfel, două turbine identice pot avea rezultate foarte diferite dacă una este instalată într-un câmp deschis, iar cealaltă într-o zonă cu numeroase clădiri.

Cât poți economisi la factura de curent în România

În octombrie 2026, unele oferte competitive pentru consumatorii casnici din România se situează în jurul valorii de 1,04–1,20 lei/kWh, cu taxele incluse. Prețurile diferă în funcție de furnizor, zona de distribuție și condițiile contractuale.

La un tarif orientativ de 1,20 lei/kWh, economiile teoretice ar fi:

50 kWh produși și autoconsumați: 60 de lei lunar.

100 kWh: 120 de lei lunar.

200 kWh: 240 de lei lunar.

Dacă turbina produce 2.400 kWh anual, iar întreaga cantitate înlocuiește electricitatea cumpărată din rețea, valoarea energiei economisite ar ajunge la aproximativ 2.880 de lei pe an. Calculul estimativ nu include investiția inițială, întreținerea, pierderile sistemului sau eventualele costuri de stocare.

De ce montarea unei turbine pe acoperiș poate reduce eficiența

Deși pare o soluție practică, amplasarea turbinei pe acoperiș poate provoca probleme de randament și zgomot. Clădirile și copacii creează turbulențe care reduc producția și pot accelera uzura echipamentului.

Departamentul american al Energiei recomandă, orientativ, ca partea inferioară a rotorului să fie amplasată cu aproximativ nouă metri deasupra obstacolelor aflate pe o rază de circa 90 de metri. O instalație pe un turn dedicat, într-un spațiu deschis, poate funcționa considerabil mai eficient.

Când merită investiția într-o turbină eoliană pentru acasă

Turbinele mici pot fi interesante pentru gospodăriile din zone cu vânt constant, proprietățile rurale sau locuințele izolate de rețeaua electrică. În zonele urbane, unde clădirile limitează circulația aerului, panourile fotovoltaice pot reprezenta o soluție mai practică.

Înainte de achiziție, proprietarii ar trebui să verifice viteza medie a vântului, producția anuală estimată, costurile complete și cerințele de autorizare. Rentabilitatea reală trebuie calculată în funcție de energia efectiv utilizată în locuință, nu doar de puterea nominală a turbinei.