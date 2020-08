Oana, mama unui tânăr cu sindrom Down, doreşte ca fiul ei să se angajeze. Un proiect la nivel naţional îi va da această şansă

Poate te întrebi ce loc de muncă ar putea să aibă o persoană care suferă de sindromul Down? S-ar integra perfect într-un cabinet de kineto-terapie, poate fi ajutor de ospătar, de bucătar, sau poate lucra în firme de curăţătorie sau textile.

O organizaţie non profit a demarat un proiect în 12 oraşe din ţară, menit să înveţe persoanele cu sindrom Down să-si caute un loc de muncă, cum să se prezinte la un interviu sau cum să relaţioneze cu colegii. Se vor alătura acestui proiect şi firme care vor fi dispuse să angajeze astfel de persone. Pentru început în fiecare oraş se pot înscrie câte 10 oameni, iar organizatorii îi încurajează pe părinţii care au copii cu această boală să aplice. Persoanele cu sindrom Down ar urma să aibă un program de lucru adaptat, atât ca timp, dar şi ca cerinţe. Ei nu vor munci mai mult de 2 până la 4 ore pe zi. Oana Constantinescu are un baiat, pe nume Ştefan în vârstă de 21 de ani şi spune că această şansă le va schimba viaţa.

Oana Constantinescu, mama tânărului: A spus că i-ar plăcea să ajute în bucătărie, sau să fie ajutor de ospătar, de bucătar. Ar fi o ocazie de socializare şi de învăţare, trebuie să-i stimulam cognitiv permanent pentru a nu apărea depresii. E singurul lucru care îl poate ajuta să trăiască demn

Anca Ciliac, proprietară atelier creaţie-design: Au o atenţie foarte bună la detalii. Sunt foarte pricepuţi la a creea obiecte pe care eu le pot insera în vestimentaţie. Am multe cunoştiinţe deschise la acest lucru

Mihaela Comănescu, coordonator proiect: Statisticile oficiale lipsesc, pornim de laestimările făcute de alte 2 organizaţii neguvernamentale prin care au ajuns la concluzia ca sunt 4500 de persone cu sindrom Down în România. Nu sunt mai mult de 10 cazuri de oameni cu sindrom Down în ţară care lucrează.