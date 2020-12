„Ochii pe mine!” Dacian Cioloş: „ În mod clar si cert, nu vom face niciun fel de aliaţă politică cu PSD!” / „Ce se va decide în următoarele zile este ceea ce se va întâmpla cu noi în următorii patru ani.”

„Ochii pe mine! ”, cu Vlad Craioveanu – invitat luni seara la Aleph News este Dacian Cioloş, copreşedinte USR-PLUS.

Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 6 decembrie, Vlad Craioveanu te invită să iei pulsul politicii în vremea pandemiei şi să decriptezi cum vor arunca zarurile după alegeri.

Dacian Cioloş, invitatul emisiunii „Ochii pe mine!” îţi vorbeşte despre mize politice, despre alianţe pentru majoritate guvernamentală, dar şi despre programul de guvernare al USR-PLUS.

Dacian Cioloş: „După 6 decembrie, în mod normal, nu vom mai avea alegeri timp de patru ani de zile”

Aşadar, cum vede copreşedintele USR-PLUS, România înaintea alegerilor şi care este părerea lui despre aşteptările românilor?

„România, înainte de alegerile de pe 6 decembrie, este un pic debusolată, cu lipsă de perspectivă clară. Cred că sunt foarte mulţi oameni în aşteptare să vadă ce o să se întâmple.

Ce o să se întâmple cu viaţa lor, cu salariile lor, cu locul lor de muncă şi, în primul rând, cu sănătatea lor. Multă lume vrea să vadă la ce să se aştepte în următorii ani. Ceea ce se va decide în următoarele zile este ceea ce se va întâmpla cu noi nu doar pe termen scurt, ci în următorii patru ani. După 6 decembrie, în mod normal, nu vom mai avea alergi timp de patru ani de zile.”

D. Cioloş, despre alianţe politice după alegeri

Dacian Cioloş îţi spune că USR-PLUS nu va face niciun fel de alianţă politică cu PSD. Totodată, invitatul lui Vlad Craioveanu îţi devoalează şi de ce în 2018 USR-PLUS nu a intrat la guvernare.

Dacian Cioloş: „PNL nu a vrut să ia la guvernare nici USR -PLUS, nici pe altcineva”

„La sfârşitul lui 2018, când a început guvernarea monocoloră – pentru că PNL-ul a vrut să guverneze singur – nu a vrut să ia la guvernare nici USR-PLUS, nici pe altcineva. A vrut să guverneze singur. USR a susţinut atunci, în Parlament, guvernul PNL, pe baza unor angajamente pe care atunci, guvernul l-a luat.”

Dacian Cioloş: „Oamenii s-au cam săturat să audă promisiuni”

„Orice construim în România trebuie să construit pe o fundaţie de cinste şi profesionalism, fără hoţie. Pentru că 30 de ani, partidele vechi au tot vorbit despre programe de guvernare. Cei care au intrat în USR şi PLUS în ultimii 3-4 ani sunt oameni care până acum şi-au văzut de meseriile lor.”

D. Cioloş: „Vrem să astupăm tot felul de găuri negre prin care se duc acum banii publici”

Dacian Cioloş îţi spune că reducerea taxelor se numără printre obiectivele USR-PLUS. De asemenea, eficientizarea administraţiei publice şi folosirea fondurilor europene sunt pe lista de priorităţi a partidului.

„Nu avem niciun obiectiv să creştem taxele şi impozitele. Unul din obiectivele noastre este să reducem taxele pe echivalentul salariului minim, ca să facem atractiv şi salariul minim cu care, în general, încep tinerii care intră în câmpul muncii sau cei care au stat deoparte până acum, nu au găsit un loc de muncă şi ar vrea să intre în câmpul muncii şi, sperăm noi ca prin proiecte de investiţii în infrastructură, nu doar rutieră, de transport, dar şi de sănătate şi de educaţie, deci spitale, şcoli, să putem da de lucru la cât mai mulţi oameni.

Şi atunci, ca să fie atractiv, inclusiv la început, salariul minim, până când se formează nişte oameni ca să poată să aibă o calificare şi un salariu mai mare, să fie atractiv şi acel salariu. O colectare mai bună a TVA-ului, o reducere a risipei de fonduri publice.

Vrem să astupăm tot felul de găuri negre prin care se duc acum banii publici, o eficientizare a administraţiei publice, deci, prin toate lucrurile astea, credem noi că putem face nişte economii la buget şi să nu fie nevoie să creştem taxele şi impozitele, mai ales dacă vom fi pregătiţi să folosim fondurile europene care ar trebui să fie disponibilizate de prin primăvara anului viitor, pentru următorii şapte ani. România ar trebui să aibă acces la aprope 80 de miliarde de euro, dintre care 30 de miliarde de euro granturi, ar trebui să fie folosiţi în următorii trei ani.”

D. Cioloş: „De ce poţi să ţii deschis un hipermarket unde există nişte reguli care se respectă şi nu pot fi ţinute deschise anumite pieţe?”

Ce crede Dacian Cioloş despre decizia lui Ludovic Orban de a închide pieţele, pe motiv de pandemie, restricţii şi prevenţie? Cum ar fi procedat el într-o astfel de situaţie dacă ar fi fost în locul premierul Orban?

Dacian Cioloş: „Chiar dacă înţeleg că trebuie luate nişte măsuri pentru a reduce riscul de răspândire a virusului, măsurile respective trebuie luate proporţional cu riscurile unor activităţi comerciale, inclusiv în pieţe.

Am sugerat atunci ca înainte de a fi anunţat închiderea pieţelor pur şi simplu, eu, în locul premierului sau al ministrului Agriculturii aş fi anunţat care sunt alternativele pe care le oferă, cu riscuri reduse: organizarea mult mai bună şi mai clară a târgurilor de sfârşit de săptămână, în aer liber, menţinerea deschisă a unor pieţe chiar dacă sunt spaţii închise, în anumite condiţii, cu distanţare, reducerea numărului de mese ocupate, de exemplu se putea face, controlul fluxului de intrări şi de ieşiri de clienţi, exact cum se face în hipermarket.

De ce poţi să ţii deschis un hipermarket unde există nişte reguli care se respectă şi nu pot fi ţinute deschise anumite pieţe, unde, la fel, pot să se respecte nişte condiţii. Şi în general, nu doar pentru pieţe. Eu pot să înţeleg că trebuie luate nişte măsuri în astfel de situaţii, e firesc, şi noi am spus că susţinem toate măsurile explicate, argumentate. Dar când iei astfel de măsuri mie mi se pare important să te gândeşti la ce impact are măsura respectivă asupra oamenilor cărora li se interzic anumite activităţi.”

D.Cioloş, despre perioada când a fost premier: „A fost o perioadă de firesc şi de normalitate”

Dacian Cioloş vorbeşte şi despre perioada 2015, când – după tragedia de la Colectiv – fost numit prim-ministru în prima guvernare tehnocrată a României. Copreşedintele USR-PLUS îţi spune cum au stat lucrurile atunci şi dacă şi-a respectat toate promisiunile făcute la acea vreme.

Dacian Cioloş: „Păi dacă ne uităm la ce promisiuni am făcut când s-a instalat Guvernul, eu cred că am făcut mai mult decât promisiunile pe care ni le-am luat pentru că la un an de zile, un mandat de un an zile, ultimul an de mandat al Parlamentului atunci, an electoral, fără susţinere în Parlament nu prea aveai ce promisiuni să îţi asumi. Promisiunea pe care eu am făcut-o atunci a fost să conduc un Guvern independent, care să nu joace politic şi de asta nu m-am înscris în niciun partid nici eu şi niciunul dintre miniştri în funcţie.

Am promis că vom organiza alegeri obiective şi am organizat alegeri obiective, dacă ţineţi minte atunci s-a introdus pentru prima dată sistemul acela de urmărire a votului prin tableta respectivă care scana buletinul ca să evităm votul multiplu... Am crescut numărul de secţii de vot în diaspora şi diaspora a votat masiv atunci, la alegerile parlamentare, mai ales... Deci am organizat alegerile şi cele Locale şi cele Parlamentare aşa cum am promis.

Am spus că va fi o guvernare îndreptată spre oameni şi cu oamenii şi asta am făcut, dacă ţineţi minte Gov IT Hub-ul prin care am adus câteva sute de IT-işti care au venit şi au făcut mare parte din ei muncă voluntară să ajute la elaborarea unor aplicaţii care să simplifice activitatea administraţiei publice... Am pus în practică experienţe ale unor organizaţii nonguvernamentale şi în domeniul sănătăţii şi în domeniul educaţiei şi în domeniul social, proiecte reuşite pe care le-am preluat atunci la stat, am redus birocraţia atât cât s-a putut... Sunt câteva lucruri care au fost făcute şi mai ales ce mi-au spus oamenii, cel puţin, că a fost o perioadă de firesc şi de normalitate în care nu trebuiau să stea toată ziua cu ochii pe televizor să vadă ce mai furat câte un ministru şi ce şmecherie a mai făcut, şi-a văzut fiecare de treabă şi de viaţa lor”, conchide Dacian Cioloş.