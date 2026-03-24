OPTIblu, dublă recunoaștere ICERTIAS pentru raport calitate-preț și calitatea serviciilor la categoria „ochelari de vedere”

Brandul a fost desemnat câștigător al premiului Best Buy Award la categoria „ochelari de vedere”, pentru cel mai bun raport calitate-preț. Totodată, OPTIblu a obținut distincția Customers’ Friend pentru excelență în servicii, recunoaștere acordată în mod exclusiv în România în categoria sa.

ICERTIAS este o organizație internațională care evaluează branduri prin studii de piață. Best Buy Award reflectă percepția consumatorilor asupra raportului optim calitate-preț într-o categorie de produse, iar Customers’ Friend urmărește evaluarea publicului privind calitatea serviciilor și experiența oferită, de la interacțiune până la soluția finală.

Cele două distincții indică modul în care consumatorii percep experiența OPTIblu, în care decizia de achiziție nu se limitează la criterii estetice, ci include componenta funcțională și aspectele legate de sănătatea vederii.

Reprezentanții OPTIblu arată că premiile validează un model construit pe două direcții: acces la branduri și tehnologii premium, respectiv menținerea unor prețuri competitive prin optimizarea proceselor și eficiență operațională. În același timp, compania urmărește standarde exigente de servicii, de la consultație și recomandare până la produsul final.

Categoria „ochelari de vedere” include, pe lângă componenta de produs, consultație optometrică, recomandare personalizată, adaptarea lentilelor la nevoile fiecărui pacient și servicii post-vânzare. În acest context, raportul calitate-preț este definit ca un ansamblu de servicii și experiențe integrate, nu doar ca diferență de preț la raft.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group (OIG) este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați cu 98 de magazine sub brandurile OPTIblu, Optiplaza și O51 – o rețea extinsă dedicată vederii sănătoase, stilului personal și inovației în îngrijirea ochilor.

Din 2025, este parte din grupul EssilorLuxottica, liderul global în domeniul opticii și al ochelarilor premium.

Material sustinut de OPTIblu