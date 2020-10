Orban: „Subiectul Unifarm nu are legătură directă cu activitatea mea”

CN Unifarm SA, subiectul principal din plen, este printre singurele companii la care statul român e acţionar şi care refuză să facă publice contractele încheiate pe timp de pandemie .

Mai mulţi politiceni au luat cuvântul, după declaraţia lui Orban.

Ciolacu: „Am făcut un amendament la starea de alertă. Curtea de conturi face controale la toate instituţiile, indiferent de culoarea politică (...) În parlametul României nu a fost niciodata modificat Codul penal.”

Principalele declaraţii ale premierului, în plenul Camerei Deputaţilor

„Orice suspiciune de corupţie trebuie să fie investigată. Subiectul nu are legatură cu activitatea mea de prim ministru. M-aş fi aşteptat să discutăm despre subiecte mult mai importante. De exemplu, susţinerea economiei, caratinarea persoanelor infectate, susţinerea persoanelor cu venituri mici şi carantinate. Aş fi discutat situaţia care s-a creat când, în urma unei decizii CCR, guvernul a rămas fără arme în lupta contra COVID. Nu mă aşteptam ca PSD să deschida un astfel de subiect. Din ianuarie 2017, PSD a declanşat o adevarată luptă contra instituţiilor din domeniul justiţiei, împotriva DNA”, a spus Orban.

„Măcelărirea Codului penal, invocarea unor motive de natură constituţională care au dus la eliberarea unor oameni dovediţi că ar fi săvârşit fapte de corupţie. Eu am apărat cetăţeanul roman de agresiunea permanentă pe care a dus-o PSD împotriva dreptului justiţiei. Faptul ca DNA anchetează astăzi cazuri de coruptie dovedeşte faptul că PNL susţine faptul de drept, că nimeni nu e mai presus de lege, indiferent despre cine e vorba. Vă referiti la schimbari de manager de spitale judetene. Am schimbat managerul de la Focşani, care a fugit de la locul de muncă; cel de la Spitalul judetean de la Deva, după pierderea completă asupra funcţionarii spitalului şi am adus un medic militar. Am schimbat manageri şi am înlocuit, unde aceştia au dovedit o crasă incapacitate de a-şi îndeplini functia. Nimeni nu a impus managerilor de spital să facă achizitii ilegale. În ceea ce priveste achiziţiile, vă rog să vă uitaţi la achiziţiile din zona guvernamentală. Cu cât s-au achizitionat echipamente şi materiale în cadrul procedurilor conduse de ministere. Am cumpărat măşti pentru elevi, cu 1,42 de lei bucata. Nu aş vrea să vă menţionez achiziţii operate de instituţii conduse de PSD, dar totuşi. Politia locala a luat măşti cu circa 5 lei bucata”, a mai explicat premierul. „Spitalul Târgovişte a cumpărat măşti cu peste 4 lei bucata. Eu consider că ne avem într-o situaţie in care hoţul, adica PSD, striga „hoţii!", despre niste oameni aflaţi deasupra oricăror banuieli. Închei prin a vă spune că aveţi posibilitatea, aţi initiat procedura pentru instituirea unei comisii de control pentru achizitţile derulate pe perioada pandemiei. Vă rog să finalizaţi această procedură, pentru toate entităţile, fie ele ministere, primari, directori de spitale, şi faceţi o ancheta parlamentară serioasă, şi astfel, să puteti furniza organelor de ancheta penală informaţii care să îi ajute în activitatea lor. Activitatea mea de 30 de ani este în lumina publica şi în cadrul ei nu am luat niciodata nici un capăt de aţă care nu mi s-a cuvenit, în functiile publice pe care le-am desfăşurat”, a mai spus Orban.

*******************

Prezenţa sa a fost solicitată de Grupul parlamentar al PSD.

La ora 16.00, în programul Cameri Deputaţilor sunt prevăzute dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, cu tema: „Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziţii directe de măşti de la Unifarm la preţuri astronomice”.

Orban: Nu am avut informaţii despre faptul că la Unifarm s-ar fi derulat proceduri ilegale

Premierul Ludovic Orban a afirmat recent despre cazul Unifarm că nu a avut informaţii că „s-ar fi derulat proceduri care nu respectă legea sau că ar fi existat suspiciuni de corupţie”, în contextul în care şeful Unifarm, Adrian Ionel, este anchetat de DNA pentru luare de mită, în perioada pandemiei.



Şeful Executivului a adăugat, în acelaşi context, că „toată lumea încearcă să creeze o legătură între Guvern şi directorul Unifarm”.

„Noi l-am găsit în funcţie pe directorul Unifarm Adrian Ionel, mandatul lui expiră în 14 iulie. Nu am luat decizia să îl schimbăm pentru că în plină pandemie să stai să umbli la conducerea entităţilor numai dacă am fi avut informaţii suficiente de clare şi de precise am fi putut să-l schimbăm. Era complicat să îl schimbi din funcţie, pentru că se ştie că procedura de schimbare a unui Consiliu de Administraţie şi a unui manager, în condiţiile legislaţiei actuale, e destul de complicat, adică trebuie să îi plăteşti toate veniturile pe care le-ar fi obţinut până la sfârşitul mandatului”, a subliniat sursa citate.

Premierul României a mai spus că dacă şeful Unifarm este vinovat de corupţie, el trebuie pedepsit de justiţie.

„Unifarm a avut un rol important, pentru că ne-a salvat din multe situaţii. (...) Dacă au existat acte de corupţie şi dacă DNA are aceste date privitoare la fapte de corupţie, dacă cineva a greşit, trebuie să fie pedepsit”, a mai spus Orban.



Ionel Adrian, anchetat de DNA pentru luare de mită

Procurorii DNA au dispus control judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de marţi, pe numele directorului general al Unifarm, acuzat că a luat mită 760.000 euro.

Ionel Eugen Adrian este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influenţă, instigare la fals intelectual şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Conform DNA, în calitate de director general al C.N. Unifarm SA, Ionel Eugen Adrian ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, să atribuie un contract de achiziţie a echipamentelor de protecţie împotriva infectării cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane şi 3 milioane de măşti chirurgicale).

Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a reacţionat la acuzaţia DNA că a luat mită 760.000 euro: „Sunt nevinovat şi aştept să pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”.