Paștele, sărbătorit la pavilionul României de la Expoziția Mondială Osaka 2025

Pe parcursul acestui final de săptămână, meșteșugarii români Alina Murariu, Elena Ioanides și Alexandru Ilea au susținut ateliere interactive de încondeiat ouă, una dintre cele mai îndrăgite și reprezentative tradiții românești. Aceste ateliere oferă o experiență completă, care îmbină meșteșugul tradițional cu designul contemporan, adaptat gustului estetic modern.

Participanții au avut ocazia să descopere tehnici vechi de decorare a ouălor, metode sustenabile și naturale, precum vopsirea cu frunze, coji de ceapă sau materiale reciclabile, dar și semnificațiile profunde ale simbolurilor folosite în arta încondeierii.

În completarea acestui program special, au fost prezentate proiecții video care ilustrează obiceiuri și tradiții pascale din diferite regiuni ale României, oferind vizitatorilor o incursiune vizuală în bogăția culturală a sărbătorii.

Evenimentul a fost întregit de momente muzicale susținute de studenți ai Universității Naționale de Muzică din București, cu interpretarea de piese celebre din repertoriul românesc și internațional, clasic și jazz, aducând un plus de emoție și rafinament atmosferei de sărbătoare.

Expoziția Mondială 2025 Osaka, Kansai, Japonia, se desfășoară în perioada 13 aprilie – 13 octombrie 2025 și reunește peste 158 de participanți internaționali sub tema „Designing Future Society for Our Lives”. Tema centrală a expoziției dorește să sublinieze ideea de colaborare internațională și implicare colectivă în identificarea soluțiilor la provocările actuale ale umanității. Pavilionul național al României se află în zona dedicată sub-temei „Saving Lives”, cu o suprafață de aproximativ 900 mp și este amplasat în vecinătatea pavilioanelor Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatului Țărilor de Jos și Poloniei.