Adrian Năstase, nemulțumit de doliul „opțional” pentru Ion Iliescu: „Se recomandă festivalurile de tip Untold”

Adrian Năstase a scris că, potrivit hotărârii de guvern, doliul național nu este obligatoriu, ci opțional, iar fiecare îl poate respecta „cum dorește”.

Într-un ton ironic, fostul premier a remarcat că „în ceea ce privește manifestările publice, se recomandă festivalurile de tip Untold”, eveniment care a debutat chiar în ziua funeraliilor de stat, adăugând că tinerii „nu trebuie lăsați să plece, ca voluntari, la inundațiile din Moldova”.

El a mai scris că, în astfel de zile, „nu se va difuza muzică clasică la radio, aceasta fiind înlocuită cu muzică rock sau, în alte situații, cu manele”.

De asemenea, Adrian Năstase a notat, în registru ironic, că actualului președinte „nu-i era opozabilă, evident, o hotărâre de guvern” și că, în mod similar, „nu trebuie făcute, în mod necesar, cheltuieli suplimentare cu deschiderea unor cărți de condoleanțe la ambasadele noastre”.

„În definitiv, asta este libertatea pe care ne-am câștigat-o la Revoluție!”, a adăugat Adrian Năstase.

Fostul premier a comparat situația cu perioada în care conducea Guvernul, evocând repatrierea din Portugalia a rămășițelor lui Carol al II-lea și ale Elenei Lupescu, cu acordul regelui Mihai, și înmormântarea acestora cu onoruri militare la Curtea de Argeș.

„Așa au procedat «neo-comuniștii». «Progresiștii» au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării”, a conchis Adrian Năstase.