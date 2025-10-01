Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim

Fostul premier Adrian Năstase a vorbit, în emisiunea lui Ionuț Cristache de la Gândul, despre modul în care percepe relația cu mass-media și despre experiențele sale internaționale, însă schimbul de replici a deviat într-o continuă ironie la adresa canalului Digi și a jurnalistei care „l-a interpelat” în perioada în care evenimentul din China a fost titrat de toată presa locală.

Declarațiile lui Năstase, presărate cu ironie și autoironie, arată atât distanțarea sa de polemicile din trecut, cât și spiritul critic cu care analizează organizarea vizitelor oficiale și modul în care este perceput de presa românească.

„Am depășit perioadele de ură, de răzbunare. Am trecut dincolo de ele. Cum e sloganul lor? «Împreună, fără ură».

Deci sunteți acolo. Eu asta vreau să spun”, a completat Cristache, sugerând că privește cu mai multă detașare criticile din spațiul public.

Întrebat despre posibile invitații la posturi de televiziune precum Digi24, Năstase a răspuns cu umor:

„La DiGi n-am fost invitat niciodată. (…) Ne vedem destul de rar, vorbim destul de rar. Nu m-au invitat niciodată, așa că sunt puține speranțe, dar continui să sper”, a afirmat pe același ton ironic, Năstase, fiind rugat de Cristache să-i promită că-l va anunța dacă va avea loc schimbări în acest sens.

Fostul premier a povestit și un episod legat de vizitele sale internaționale, menționând cum a fost întrebat de o jurnalistă de la Digi24 despre invitația sa în China.

„Puteam să-i spun prin fax, prin mail. Puteam să-i spun, știu eu, prin porumbei mesageri. Au fost foarte mulți porumbei la Osad și la Beijing.”

„A doua întrebare putea să fie: cum v-ați simțit să stați în spatele lui Kim?”, a intervenit Cristache, iar fost premierul a afirmat că „m-aș fi bucurat să stau în fața lui sau a lui Putin, dar organizatorii au planificat altfel”.

Niște amatori. Da, niște amatori. N-au știut, au conchis de comun acord cei doi.