Prima pagină » Politic » Adrian Năstase, despre anularea alegerilor: „Subiectul trebuie închis, trebuie să mergem mai departe”

Adrian Năstase, despre anularea alegerilor: „Subiectul trebuie închis, trebuie să mergem mai departe”

Adrian Năstase, invitat la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, a vorbit despre anularea Turului 2 al alegerilor Prezidențiale din noiembrie 2024. Acesta s-a arătat resemnat față de decizia CCR și a precizat: „fiecare stat are anticorpii lui”.
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mai multe branduri mari hoteliere sunt interesate să investească pe litoralul românesc. Care este nișa pe care vor să intre
Mai multe branduri mari hoteliere sunt interesate să investească pe litoralul românesc. Care este nișa pe care vor să intre
Nicușor Dan: Trebuie să recunoaștem că statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile
Nicușor Dan: Trebuie să recunoaștem că statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile
Diana Buzoianu: Delta Văcărești e protejată prin lege, dar fără consecințe dure, problemele se repetă
Diana Buzoianu: Delta Văcărești e protejată prin lege, dar fără consecințe dure, problemele se repetă
Nicușor Dan: Am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească
Nicușor Dan: Am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească
Daiana Rob
01 oct. 2025, 17:15, Politic

Adrian Năstase, fost premier al României, a fost invitat în platoul emisiunii „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”. Întrebat de gazdă despre anularea alegerilor, fostul premier a precizat că subiectul trebuie închis.

„Subiectul trebuie închis, trebuie să mergem mai departe”, a precizat Năstase.

„Putem să spunem: ′Turul doi, înapoi′, dar turul doi din 2004”, a continuat el.

Năstase a precizat: „Putem să încercăm să cerem și lucrul ăsta, să încercăm să mergem înapoi, dar nu ne ajută cu nimic. Fiecare decide pentru el însuși”, a precizat Năstase.

Năstase a explicat anularea alegerilor

Fostul premier a oferit o explicație asupra contextului anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Organismul statal are și el anticorpii lui. Anticorpii au fost cei din servicii, care s-au trezit mai târziu și după ce s-au trezit, au început să caute. Unele le-au găsit, altele le-au adăugat…”, a declarat Adrian Năstase. 

Fostul premier, dar și ministru de Externe, a spus: „Eu cred că nu are rost să mergem pe formula de istorie alternativă și de variante pe care nu știm cum s-ar fi terminat”. 

Întrebat de gazdă, dacă este lămurit de detaliile contextului anulării alegerilor, Adrian Năstase a recunoscut: „Nu, dar pot să trăiesc cu asta”, a declarat fostul politician.

Întregul episod al emisiunii „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, poate fi urmărit pe YouTube. 