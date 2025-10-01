Adrian Năstase, despre anularea alegerilor: „Subiectul trebuie închis, trebuie să mergem mai departe”

Adrian Năstase, fost premier al României, a fost invitat în platoul emisiunii „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”. Întrebat de gazdă despre anularea alegerilor, fostul premier a precizat că subiectul trebuie închis.

„Subiectul trebuie închis, trebuie să mergem mai departe”, a precizat Năstase.

„Putem să spunem: ′Turul doi, înapoi′, dar turul doi din 2004”, a continuat el.

Năstase a precizat: „Putem să încercăm să cerem și lucrul ăsta, să încercăm să mergem înapoi, dar nu ne ajută cu nimic. Fiecare decide pentru el însuși”, a precizat Năstase.

Năstase a explicat anularea alegerilor

Fostul premier a oferit o explicație asupra contextului anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

„Organismul statal are și el anticorpii lui. Anticorpii au fost cei din servicii, care s-au trezit mai târziu și după ce s-au trezit, au început să caute. Unele le-au găsit, altele le-au adăugat…”, a declarat Adrian Năstase.

Fostul premier, dar și ministru de Externe, a spus: „Eu cred că nu are rost să mergem pe formula de istorie alternativă și de variante pe care nu știm cum s-ar fi terminat”.

Întrebat de gazdă, dacă este lămurit de detaliile contextului anulării alegerilor, Adrian Năstase a recunoscut: „Nu, dar pot să trăiesc cu asta”, a declarat fostul politician.

Întregul episod al emisiunii „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, poate fi urmărit pe YouTube.