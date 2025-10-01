Adrian Năstase: Desemnarea Oanei Țoiu ca ministru de Externe, o greșeală

Într-o ediție recentă a emisiunii Ai AfLat! cu Ionuț Cristache (Gândul), fostul premier Adrian Năstase a fost întrebat despre turneul de 12 zile pe care ministrul român de externe, Oana Țoiu, l-a efectuat în Statele Unite ale Americii. Cristache l-a provocat pe Năstase: „Ce reținem după acest turneu în America al domnului Țoiu?”

Răspunsul a fost clar: „A fost o chestiune de rutină și că, practic, nu s-au rezolvat problemele importante care însemnau agenda de întâlniri de la Casa Albă. Practic, n-au fost decât niște întâlniri la Washington cu câțiva dintre congresmeni și, practic, nu s-au realizat contacte de anvergură cu puterile occidentale.”

Cristache a mers mai departe și l-a întrebat pe Năstase de ce crede că Nicușor Dan a ales această formulă — adică desemnarea lui Țoiu ca ministru de externe — și ce strategie vede în spatele acestei opțiuni. Năstase a fost sincer, afirmând că alegerea președintelui i se pare o greșeală,

„Nu știu. Mi se pare o greșeală. Nu numai că nu știu, dar mi se pare o greșeală pentru că, în mod normal, dacă el avea niște oameni foarte puternici, ar fi putut să aibă o agendă internațională cu întâlniri importante care să-l pună în valoare ca președinte al României” a declarat fostul premier.

Întrebat dacă a înțeles de ce n-a fost la ONU președintele României sau premierul, Năstase a clarificat că, în primul rând, „era de discutat dacă la ONU să participe ministrul de externe sau prim-ministrul sau președintele”.

În perioada 28 iunie 1990 – 16 octombrie 1992, Adrian Năstase a ocupat funcția de ministru de externe în guvernele post-revoluție. A fost prim-ministru al României în mandatul 2000–2004, iar după 2004, a ocupat funcția de președinte al Camerei Deputaților (2004 – martie 2006). De asemenea, acesta a fost președinte al Partidului Social Democrat (PSD) în perioada 2001–2005.