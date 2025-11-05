Adrian Năstase: Participarea mea la Congresul PSD este o decizie de conștiință

Adrian Năstase, fost lider al PSD și premier al României, a anunțat că va lua parte la Congresul de vineri al Partidului Social Democrat, pe care îl vede ca pe un „moment crucial„ pentru formațiune și pentru România.

„Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conștiință”, a scris Năstase, subliniind că partidul are nevoie de o refondare ideologică profundă, „nu doar de o schimbare de formă”.

Fostul premier afirmă că PSD trebuie să-și redescopere identitatea și să redevină „partidul tuturor generațiilor, un loc unde experiența se întâlnește cu energia tinerilor”.

În viziunea sa, stânga românească trebuie să fie autentică, conectată la nevoile reale ale oamenilor, nu o copie a modelelor occidentale: „Mesajele noastre trebuie calibrate pornind de la valorile și interesele specifice societății românești”.

Năstase propune un „patriotism economic asumat”, bazat pe sprijinirea capitalului românesc, a producției interne și a muncii cinstite, în contextul unei economii integrate european, dar ghidate de interesul național.

Năstase, despre nevoia unei „refondări ideologice”

În plan intern, fostul lider PSD pledează pentru reorganizarea profundă a structurilor partidului și pentru o selecție bazată pe competență, merit și loialitate față de idealurile social-democrate.

Totodată, el susține formarea unei noi generații de lideri și revitalizarea Institutului „Șincai”, pe care îl vede ca pe un centru de reflecție doctrinară și de formare politică.

În final, Adrian Năstase vorbește despre responsabilitatea PSD într-un context geopolitic complicat, marcat de crize economice și conflicte internaționale.

„Refondarea ideologică a PSD nu este doar un obiectiv intern, este un proiect pentru România”, spune el, adăugând că partidul trebuie să contribuie „cu responsabilitate și maturitate” la menținerea stabilității țării.

„Cred că România are nevoie de un PSD puternic, lucid și profund ancorat în realitatea națională. Și cred, din toată convingerea, că acest nou început poate porni chiar acum”, a încheiat Năstase.