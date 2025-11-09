Oana Țoiu, despre atacul din Turcia asupra a doi români: Suntem în contact cu autoritățile

În piața Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, și doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol. Aceștia au fost răniți uşor.

„Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență a româncei care îi însoțea, ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate”, a spus ministrul, duminică, pe Facebook.

O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară. Ministerul Afacerilor Externe este în contact cu autoritățile.

Persoanele de cetățenie română faceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.

„Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a conchis ministrul.