Daniel Băluță: Este rușinos cum statul român tratează seniorii și persoanele cu dizabilități

Jurnalista postului România TV i-a spus lui Băluță că Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a publicat acum două săptămâni pe Facebook un anunț privind plățile pentru stimulentele financiare. Autoritățile au promis că la jumătatea lunii vor plăti acești bani. Nici acum nu au făcut-o.

„Este rușinos modul în care statul român, fie că vorbim de primărie, fie că vorbim de alte instituții ale statului, tratează, mai ales în aceste situații, seniorii și oamenii cu probleme și inclusiv tinerii. O națiune nu are cum să se respecte dacă nu-și respectă seniorii. Pentru că ei au construit orașul ăsta împreună cu familiile lor. Munca lor este cea care ne-a adus aici”, a comentat Daniel Băluță.

Procedăm în această modalitate de rușine

„Iar astăzi, când ei sunt în nevoie, să procedăm în această modalitate de rușine…”, a adăugat candidatul PSD.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei a oferit o garanție cetățenilor. „Garanția pe care o dau bucureștenilor, garanția pe care o dau oamenilor aflați în nevoie, și asta o spun în primul rând în calitate de medic, am făcut un jurământ, este aceea că în regim de urgență, în maximum două luni de zile, nu numai banii pe care ar fi trebuit să-i primească pe luna aceasta, dar toți banii datorați de către Primăria Capitalei vor primi la zi”, a declarat Daniel Băluță.

Băluță: Mă gândesc la părinții mei

„Este o urgență pentru mine, așa am fost educat. Întotdeauna în situațiile astea mă gândesc la părinții mei, care și sunt pensionari, mă gândesc la veniturile lor. Este normal, așa cum am grijă de părinții mei, trebuie să am grijă și de oamenii în nevoie din acest oraș”, a adăugat candidatul PSD.