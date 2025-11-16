Adrian Câciu îl acuză pe Radu Miruță de neglijență, conflict de interese și lipsă de reacție la criza Lukoil

„În loc să se preocupe de specula din zona combustibililor, să se preocupe de situația stocurilor și a rafinării interne, să preia administrarea Lukoil sau să ceară amânarea intrării în vigoare a sancțiunilor americane cum au făcut și obținut bulgarii, Miruță se plimbă, în conflict de interese, pe banii altei țări, și se mai și laudă cu asta”, a scris pe Facebook Adrian Câciu.

Acesta susține că situația prețurilor la pompă ar fi degradată în perioada în care ministrul ar fi lipsit din țară.

„Neglijență în serviciu (a explodat prețul la pompă pe sectorul pe care îl gestionează ministerul pe care îl coordonezi). Dacă vă aud cu piața liberă, când am barilul mai ieftin cu 27 de dolari, fac tensiune…”, afirmă fostul ministru.

Critici legate de etică

Câciu îl acuză pe Miruță și de probleme de etică: „Pe altele, care țin de moralitate, nu le mai enumăr, că nu există așa ceva la acest om.”

El critică și demersul politic inițiat împotriva ministrului Energiei.

„Ce drăguț că Simion face pace cu USR și depune moțiune împotriva lui Ivan, deși problema Lukoil e la Miruță”, a scris acesta.

În final, Câciu îl menționează și pe liderul PNL, Ilie Bolojan: „De la Bolojan nu am așteptări să îl remanieze pe Miruță. Aș paria chiar că Bolojan a aprobat această deplasare plătită de alții…”.