Franța: Un parașutist a fost arestat pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel

Un parașutist a fost arestat pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel. În arest au ajuns și alți doi bărbați, complici ai parașutistului. Incidentul a avut loc sâmbătă.

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 5:20, trei bărbați au fost văzuți de personalul de securitate al Turnului Eiffel urcând scările, potrivit Le Figaro. Polițiștii și pompierii au fost chemați la fața locului și le-au cerut celor trei să coboare.

Doi bărbați au cooperat cu Poliția, dar al treilea s-a aruncat cu parașuta și a aterizat pe Champ-de-Mars. El a fost preluat de polițiști și duminică va fi dus la parchet pentru stabilirea unor măsuri.