Sute de tineri s-au adunat, sâmbătă seară, la petrecerea organizată de terasa-club Funky Lounge din Herăstrău. Patronii localului au servit băuturi alcoolice, cafea şi sucuri la intrarea în terasă, în regim "takeaway sau "la geam", aşa cum au declarat proprietarii localului. Odată cu lăsarea întunericului, tinerii au şi dansat pe ritmurile unui Dj, plătit tot de cei de la Funky ca să anime atmofera.

Iată ce au postat patronii, pe reţelele de socializare, în dimineaţă zilei de sâmbătă: "Today is the Day! Ne vedem la geam. Pentru a sărbători revederea noastră, ţi-am pregătit muzică #pelac cu Food and Drinks la pachet. Le gătim înăuntru şi le primeşti la geam. Pune-ţi hainele fancy de #weekend, de la 14.00 ne vedem #pe lac, new Game, new Rules cu muzică behind the bars. Ţinem cont de măsurile de siguranţă şi ne bucurăm de weekend".

Sună bine în realitate, doar că tinerii, veniţi în cârduri ca la un veritabil festival sau seară de discotecă, s-au aşezat unii lângă alţii, pe pajiştea, relativ modestă din faţa terasei şi au cântat şi dansat toată seară, fără să respecte nicio măsură de protecţie în vigoare.

A doua zi, proprietarii au anunţat că şi-au închis localul şi suspendat activitatea la geam, din cauza numărului mare de oameni.

Lămuririle patronilor nu au întârziat să apară, însă doar în scris, pe instagram şi facebook. Niciunul dintre proprietari nu a vrut să vorbească oficial cu presa.

"Având în vedere situaţia care a apărut, în urma evenimentului organizat în zilele de 15-17 mai, echipa Funky doreşte să lămurească faptul că aseară am finalizat evenimentul în momentul în care nu am mai putut controla oamenii aflaţi în parc şi am anulat astăzi orice activitate pentru a preveni repetarea situaţiei din seară de 16 mai. Astfel, comunicăm următoarele lucruri întâmplate în cursul zilei de sâmbătă, 16 mai, aşa cum s-au întâmplat:

1. Locaţia Funky Lounge Herăstrău a fost şi este închisă publicului, activitatea de vânzare s-a desfăşurat doar la geam, în regim takeaway: îngheţată, suc, limonadă, clătite, cafea, etc;

2. Fiecare agent economic care a avut această opţiune de vânzare takeaway a încercat să îşi atragă clienţii în diferite moduri. Noi am decis să le oferim muzică prin DJ-ul nostru, fiindcă acest lucru ne-a consacrat în cei 12 ani de existenţa;

3. Evenimentul anunţat pe reţelele de socializare s-a referit exclusiv la recreerea în spaţiul liber cu măsurile de prevenţie de care fiecare dintre noi este responsabil şi vânzarea la geam a produselor noastre, pe tot parcursul weekend-ului 15-17 mai;

4. Parcul este un loc public şi, aşa cum s-a întâmplat încă din weekend-ul 8-10 mai, când s-au deschis parcurile din Sectorul 2, oamenii au avut opţiunea să stea pe iarbă, pe paturi, hamace, bănci, lucru pe care l-am recomandat şi noi clienţilor;

5. În cursul zilei de 16 mai am avut controale de la Primăria Capitalei. Au constatat că am scos 2 butoaie de lemn pe iarbă şi un scaun pentru o femeie însărcinată, pe care ne-au pus să le eliminăm, pentru a nu instigă oamenii, lucru pe care l-am înţeles şi ne-am conformat imediat. Există dovadă PROCESULUI VERBAL în care s-au luat la cunoştinţă de către cei de la Primăria Capitalei măsurile de prevenţie, conform legislaţiei actuale: se respectă distanţarea socială, există linii trasate pe asfalt pentru distanţare, există la dispoziţia clienţilor dezinfectant pentru mâini;

6. Coadă formată la punctul de vânzare takeaway a fost gestionată de personalul#funkylounge respectând întocmai toate normele în vigoare. Aglomerarea de pe pajiştea parcului, bănci sau alte locuri unde se putea stă nu intră în responsabilitatea noastră. Totuşi, am insistat în repetate rânduri să le atragem atenţia, la microfon, pentru a se respectă distanţarea socială.

7. Am avut în control şi un echipaj de la Secţia 2 Poliţie, au constatat că locaţia este închisă publicului, iar vânzarea se face în regim TAKEAWAY la pachet. Ne-au vizitat şi cei de la Jandarmerie, au adresat celor aflaţi pe iarbă aceleaşi indicaţii de distanţare după care le-au urat distracţie plăcută, respectând măsurile de siguranţă;

8. Odată ce s-a întunecat şi am observat că este din ce în ce mai greu să evităm formarea de grupuri, am decis să închidem atât muzică, cât şi punctul de vânzare takeaway, fapt pe care l-am păstrat şi astăzi 17 mai, pentru siguranţă oamenilor.

Vom fi transparenţi şi vom comunica în continuare toate acţiunile noastre, pentru a elimina orice dubiu".

Localul a fost amendat şi îşi va suspenda activitatea.