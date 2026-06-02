Prima pagină » Social » Pavilionul de Oncologie al Spitalului Județean Neamț, deblocat după aproape opt ani de așteptare

Pavilionul de Oncologie al Spitalului Județean Neamț, deblocat după aproape opt ani de așteptare

Pacienții oncologici din județul Neamț ar putea beneficia în următorii ani de un pavilion nou, după ce autoritățile județene au anunțat deblocarea unui proiect în valoare de peste 20 de milioane de lei, întârziat timp de aproape opt ani.
Pavilionul de Oncologie al Spitalului Județean Neamț, deblocat după aproape opt ani de așteptare
Facebook/Consiliul Județean Neamț
Luiza Moldovan
02 iun. 2026, 16:06, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Proiectul noului Pavilion de Oncologie al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a fost deblocat după ani de întârzieri, iar autoritățile județene anunță că lucrările ar putea începe în perioada următoare, după emiterea autorizației de construire, anunță președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa.

Harpa, a prezentat marți stadiul investiției, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat managerul spitalului, conf. dr. Alexandru Pătrașcu, și reprezentanții firmei care va executa lucrările.

Linie dreapăt pentru obținerea autorizației de construire

Potrivit autorităților, investiția este finanțată prin Compania Națională de Investiții, iar valoarea lucrărilor de construcții și montaj se ridică la aproximativ 20,2 milioane de lei, fără TVA.

Contractul include proiectarea, execuția lucrărilor și asistența tehnică pe durata implementării.

„La finalul săptămânii trecute am semnat cererea pentru emiterea autorizației de construire”, a declarat Daniel Vasilică Harpa, precizând că proiectul tehnic este deja finalizat.

Extinsă cu un nivel suplimentar

Noul pavilion va avea o suprafață totală de 1.984 de metri pătrați și va fi construit pe demisol, parter și două etaje.

În urma reproiectării, clădirea a fost extinsă cu un nivel suplimentar pentru a respecta normele tehnice și de siguranță în vigoare.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 14 luni, iar constructorul va oferi o garanție de bună execuție de 60 de luni.

Un proiect așteptat de opt ani

Președintele Consiliului Județean Neamț a subliniat că proiectul este așteptat de aproape opt ani și a recunoscut nemulțumirile acumulate în rândul pacienților oncologici și al familiilor acestora din cauza întârzierilor.

„Oncologia nu este un pavilion oarecare al spitalului. Tocmai de aceea, pentru mine, deblocarea acestui proiect a fost una dintre prioritățile pentru care m-am luptat constant”, a afirmat Harpa.

Autoritățile susțin că noul pavilion va contribui la îmbunătățirea condițiilor de tratament pentru pacienții oncologici din județ, care au nevoie de spații moderne și servicii medicale adaptate standardelor actuale.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.ro
Angajații TVR au declanșat conflictul colectiv de muncă. Ce-i reproșează sindicaliștii președintelui-director general Adriana Săftoiu
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Libertatea
Înghețată rapidă și dietetică din 2 ingrediente. Este gata în doar 10 minute
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia