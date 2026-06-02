Pavilionul de Oncologie al Spitalului Județean Neamț, deblocat după aproape opt ani de așteptare

Proiectul noului Pavilion de Oncologie al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a fost deblocat după ani de întârzieri, iar autoritățile județene anunță că lucrările ar putea începe în perioada următoare, după emiterea autorizației de construire, anunță președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa.

Harpa, a prezentat marți stadiul investiției, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat managerul spitalului, conf. dr. Alexandru Pătrașcu, și reprezentanții firmei care va executa lucrările.

Linie dreapăt pentru obținerea autorizației de construire

Potrivit autorităților, investiția este finanțată prin Compania Națională de Investiții, iar valoarea lucrărilor de construcții și montaj se ridică la aproximativ 20,2 milioane de lei, fără TVA.

Contractul include proiectarea, execuția lucrărilor și asistența tehnică pe durata implementării.

„La finalul săptămânii trecute am semnat cererea pentru emiterea autorizației de construire”, a declarat Daniel Vasilică Harpa, precizând că proiectul tehnic este deja finalizat.

Extinsă cu un nivel suplimentar

Noul pavilion va avea o suprafață totală de 1.984 de metri pătrați și va fi construit pe demisol, parter și două etaje.

În urma reproiectării, clădirea a fost extinsă cu un nivel suplimentar pentru a respecta normele tehnice și de siguranță în vigoare.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 14 luni, iar constructorul va oferi o garanție de bună execuție de 60 de luni.

Un proiect așteptat de opt ani

Președintele Consiliului Județean Neamț a subliniat că proiectul este așteptat de aproape opt ani și a recunoscut nemulțumirile acumulate în rândul pacienților oncologici și al familiilor acestora din cauza întârzierilor.

„Oncologia nu este un pavilion oarecare al spitalului. Tocmai de aceea, pentru mine, deblocarea acestui proiect a fost una dintre prioritățile pentru care m-am luptat constant”, a afirmat Harpa.

Autoritățile susțin că noul pavilion va contribui la îmbunătățirea condițiilor de tratament pentru pacienții oncologici din județ, care au nevoie de spații moderne și servicii medicale adaptate standardelor actuale.