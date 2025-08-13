Pelerinaj Jubiliar la Cacica: Programul complet al sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

Localitatea Cacica, din județul Suceava, devine locul de întâlnire al mii de pelerini, la Pelerinajul Jubiliar dedicat Adormirii Maicii Domnului, în 14 – 15 august 2025. Evenimentul, organizat de Episcopia Romano-Catolică de Iași, marchează și Anul Jubiliar al Speranței, potrivit Biroului său de Presă. În Biserica Catolică, un An Jubiliar este o perioadă specială de har și iertare, ținută de regulă o dată la 25 de ani, iar anul 2025 a fost proclamat astfel de Papa Francisc.

Printre participanți se numără PS Iosif Păuleț, episcop de Iași, PS Petru Sescu, episcop auxiliar, și ÎPS Giampiero Gloder, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, alături de credincioși din țară, din diaspora și din străinătate. Aproximativ 100 de tineri voluntari vor asigura buna desfășurare a manifestărilor.

Programul zilei de 14 august

„Vino ca pelerin la Cacica nu doar cu pașii trupului, ci și cu pașii sufletului care caută, cu speranță, fața Domnului. Maria ne așteaptă cu brațele deschise, cu inima de mamă”, îndeamnă preotul Daniel-Cătălin Romila, rectorul sanctuarului, în invitația adresată credincioșilor.

Programul începe joi, 14 august, cu celebrarea penitențială la ora 10°°, urmată de recitarea Rozariului la ora 12°° prezidată de preotul Damian-Gheorghe Pătrașcu, Calea Sfintei Cruci (16°°) și Sfânta Liturghie pentru tineri, stabilită la ora 18°°. Seara se va sfârși cu privegherea mariană de la ora 22°° – o slujbă nocturnă de rugăciune, urmată de procesiunea cu lumânări.

15 august, pelerini ai speranței

Ziua hramului, 15 august, cuprinde liturghii în limba română, greco-catolică, maghiară, polonă și germană, încheiate cu „liturghia solemnă pontificală” celebrată de ÎPS Giampiero Gloder la ora 11°°, urmată de procesiunea icoanei Maicii Domnului.

„Avem nevoie de speranță, suntem pelerini ai speranței. Lumea întreagă trăiește cu speranța că într-o zi războaiele vor înceta și va fi pace pe pământul nostru… Maica Domnului este Maica speranței. La Cacica să îi vorbim despre speranțele noastre”, a transmis episcopul de Iași Iosif Păuleț.

Lăcașul de cult va fi deschis zi și noapte

Celebrată pe 15 august, Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai mari sărbători ale Bisericii Ortodoxe și Catolice. Pelerinajul de la Cacica are o tradiție de peste un secol, sanctuarul fiind ridicat în 1904, apoi declarat sanctuar național în 1997 și bazilică minor în 2000, titlu onorific acordat de Papa unei biserici catolice cu importanță deosebită din punct de vedere spiritual, istoric, artistic sau cultural.

Pe tot parcursul pelerinajului, bazilica va rămâne deschisă pentru credincioșii care doresc să rămână în rugăciune și meditație personală. Pelerinii care vor să înnopteze în localitate vor avea la dispoziție un spațiu de campare, cu mijloace proprii (cort personal), în proximitatea bazilicii.