Evenimentul reprezintă un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru întreaga țară, marcând încheierea unui proiect început în anul 2005, pe Dealul Arsenalului.

Ceremonia solemnă va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul României Daniel, în prezența unui sobor impresionant de ierarhi ortodocși din țară și din străinătate, a preoților și a zecilor de mii de pelerini veniți din întreaga Românie.

Patriarhia Română a anunțat că sfințirea Catedralei Naționale din București 2025 este una dintre cele mai ample manifestări religioase organizate în România în ultimii ani, fiind un simbol al unității spirituale și al identității naționale.

Programul complet al sfințirii Catedralei Naționale

Potrivit programului oficial transmis de Patriarhia Română, ceremoniile sfințirii Catedralei Naționale vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program:

07:30 – 10:00: Sfânta Liturghie oficiată în interiorul Catedralei de un sobor de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi.

Sfânta Liturghie oficiată în interiorul Catedralei de un sobor de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți și 12 diaconi. 10:15: Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel.

Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. 10:30 – 12:30: Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, oficiată de cei doi Patriarhi, alături de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La final va fi citit Actul de sfințire.

Accesul în interiorul lăcașului va fi permis exclusiv invitaților oficiali – aproximativ 2.500 de persoane. Pe esplanada din fața Catedralei vor putea participa circa 8.000 de pelerini, iar restul credincioșilor vor urmări slujba pe ecranele amplasate în exterior.

Slujba va fi transmisă în direct pe TRINITAS TV și pe platformele online ale televiziunii Patriarhiei Române, inclusiv canalul oficial de YouTube.

După încheierea sfințirii, începând cu ora 20:00, pelerinii vor avea acces la închinarea în Sfântul Altar, care va continua și în zilele următoare – 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025 – inclusiv pe timpul nopții.

Pe 27 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Patriarhul Bartolomeu I și Patriarhul Daniel vor oficia Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice.

Detalii tehnice, costuri și semnificație

Construcția Catedralei Naționale din București a început efectiv în anul 2010, după o perioadă de pregătiri administrative și tehnice. Cu o lungime de 126 de metri, o lățime de 67,7 metri și o înălțime totală de 120 de metri (plus o cruce de 7 metri montată pe turla principală), edificiul domină peisajul capitalei și se află între cele mai mari biserici ortodoxe din lume.

Catedrala are o capacitate interioară de peste 6.000 de persoane, dintre care 1.000 pe scaune. Pictura interioară, realizată integral în tehnica mozaicului, se întinde pe o suprafață de peste 25.000 de metri pătrați și este coordonată de pictorul Daniel Codrescu. În absida altarului se află icoana monumentală a Maicii Domnului Platytera, cu o înălțime de 16 metri – una dintre cele mai mari din Europa de Est.

Clopotele, turnate în Austria la fabrica Grassmayr, au o greutate totală de peste 33 de tone și au fost montate în 2018.

Investiția totală în Catedrala Națională din București este estimată la aproximativ 270 de milioane de euro, dintre care peste 10% au provenit din fondurile Patriarhiei Române. Suma include atât construcția principală, cât și clădirile anexe și lucrările de finisaj.

Restricții de circulație în București pe durata sfințirii Catedralei Naționale

Pentru buna desfășurare a evenimentelor din 26 octombrie 2025, autoritățile vor institui restricții de circulație în zona Catedralei Naționale din București. Circulația va fi oprită pe arterele adiacente Căii 13 Septembrie și Străzii Izvor, iar accesul va fi permis doar pentru participanți și pelerini.

Poliția Rutieră va anunța în preajma evenimentului rutele alternative, însă bucureștenilor li se recomandă să evite zona Dealului Arsenalului în ziua sfințirii.

Un moment de unitate și credință

Sfințirea Catedralei Naționale din București din 26 octombrie 2025 simbolizează împlinirea unui proiect spiritual început acum peste un secol. Lăcașul, ridicat în cinstea eroilor neamului românesc, devine un reper major al credinței ortodoxe și al identității naționale.

Evenimentul va fi un moment de comuniune și rugăciune colectivă, marcând o nouă etapă în viața Bisericii Ortodoxe Române și în istoria spirituală a poporului român.