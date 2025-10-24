Performanță a elevilor români la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică: Zece medalii obținute, din care șapte de aur

Ministerul Educației a prezentat vineri rezultatele elevilor români:

-Kelemen Alexandru, Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara, medalie de aur, best Blind Map, best Theory și Locul I Absolut

-Butnaru Matei, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani, medalie de aur

-Amariei Robert Cristian, Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” Botoșani, medalie de aur și best Observational

-Toncu Vlad, Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, București, medalie de aur

-Tesileanu Mihai, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Pitești, medalie de aur

-Dragomir Tudor Ioan, Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, medalie de aur

-Voicu-Olteanu Albert Alexandru, Colegiul Național „I. C. Brătianu”, Pitești, medalie de aur

-Brindescu Șerban Mihai, Școală Gimnazială nr. 16, Timișoara, medalie de argint

-Litcanu Daria Tiana, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași, medalie de argint

-Băieșu Sebastian Mihai, Școala Gimnazială ” Excelsis”/Centrul Județean de excelență, Ploiești, medalie de bronz

România a participat cu două echipe a câte 5 elevi fiecare.

Competiția, care s-a desfășurat în perioada 18-25 octombrie 2025 în România, la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, cu participarea a 20 de țări din toată lumea, a constat în susținerea a 3 probe: teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de Sky map (harta mută).