Performanță a elevilor români la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică: Zece medalii obținute, din care șapte de aur

 Șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz au obținut elevii români la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr) 2025, găzduită de România.
Ministerul Educației a prezentat vineri rezultatele elevilor români:

-Kelemen Alexandru, Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara, medalie de aur, best Blind Map, best Theory și Locul I Absolut
-Butnaru Matei, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani, medalie de aur
-Amariei Robert Cristian, Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” Botoșani, medalie de aur și best Observational
-Toncu Vlad, Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, București, medalie de aur
-Tesileanu Mihai, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Pitești, medalie de aur
-Dragomir Tudor Ioan, Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, medalie de aur
-Voicu-Olteanu Albert Alexandru, Colegiul Național „I. C. Brătianu”, Pitești, medalie de aur
-Brindescu Șerban Mihai, Școală Gimnazială nr. 16, Timișoara, medalie de argint
-Litcanu Daria Tiana, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași, medalie de argint
-Băieșu Sebastian Mihai, Școala Gimnazială ” Excelsis”/Centrul Județean de excelență, Ploiești, medalie de bronz

România a participat cu două echipe a câte 5 elevi fiecare.

Competiția, care s-a desfășurat în perioada 18-25 octombrie 2025 în România, la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, cu participarea a 20 de țări din toată lumea, a constat în susținerea a 3 probe: teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de Sky map (harta mută).