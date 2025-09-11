Performanță incredibilă în SUA: Un român de 11 ani a devenit campion mondial la matematică

Tânărul de 11 ani a concurat la categoria de vârstă 1 și a obținut cel mai bun punctaj dintre cei 70 de participanți veniți din întreaga lume.

Eduard are în palmares și alte reușite notabile: medalii de aur la competiții internaționale precum Math International Challenge din Bangkok sau Olimpiada Internațională STEM – Matematică, dar și locul I la Concursul Internațional „StemCo”.

Pe plan național, a fost desemnat „Campionul Campionilor” la Olimpiada Națională de Aritmetică Mentală de la București (2024), a obținut aurul la ediția de la Brașov (2025) și a dominat trei ani consecutiv Concursul Național LuminaMath, unde a câștigat și tabăra națională.

„Curiozitatea mă face să caut mereu mai mult. Întrebările îmi deschid drumuri noi, iar răspunsurile mă apropie de visul meu de a contribui la știință”, spune Eduard.

În prezent, se pregătește pentru calificarea la Concursul Național LuminaMath și visează să îmbine matematica, informatica și inteligența artificială. Printre planurile lui se numără și realizarea unei culegeri de probleme de matematică originale.