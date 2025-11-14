Pericolul ascuns în înghițirea pastilelor

Înghițirea pastilelor este cea mai obișnuită metodă de administrare a medicamentelor, dar poate provoca daune serioase dacă un comprimat se blochează în esofag.

Esofagita provocată de pastile apare când o tabletă sau capsulă rămâne blocată în îngustarea de la capătul inferior al esofagului, unde se întâlnește cu stomacul. Dacă pastila se dizolvă acolo, eliberează ingredientele active direct pe țesutul delicat. Provoacă arsuri, durere și inflamație, conform Science Alert.

Pericolul pastilelor: simptome și factori de risc

Studiile arată o incidență de 3,9 cazuri la 100.000 de locuitori pe an. Însă, numărul real ar putea fi mai mare, deoarece cazurile ușoare se rezolvă adesea fără ajutor medical.

Simptomele includ durere acută în spatele sternului, durere la înghițire, răgușeală sau schimbarea vocii. Femeile de vârstă mijlocie sunt cele mai afectate, în parte pentru că iau mai des medicamente pentru sănătatea oaselor. Persoanele în vârstă sunt expuse unui risc crescut din cauza modificărilor motilității esofagiene.

Pastile pericol crescut: medicamente care provoacă leziuni

Bifosfonații pentru osteoporoză sunt printre principalele cauze ale esofagitei induse de pastile. Antibioticele tetraciclinice, aspirina și ibuprofenul pot provoca, de asemenea, leziuni esofagiene. Chiar și suplimentele alimentare precum comprimatele de cafeină, clorura de potasiu, L-arginina și dozele mari de vitamina C sau E au fost asociate cu această afecțiune.

Capsulele moi pe bază de gelatină prezintă riscuri suplimentare, deoarece gelatina absoarbe umiditate și devine lipicioasă, lipindu-se de peretele esofagian.

Cum eviți pericolul pastilelor: măsuri de prevenire

Experții recomandă măsuri simple de prevenire: luați întotdeauna pastilele cu un pahar plin cu apă, aproximativ 200 ml, pentru a vă asigura că ajung în stomac. Rămâneți în poziție verticală cel puțin 30 de minute după administrare. Dacă luați mai multe medicamente, înghițiți-le pe rând și folosiți un dispozitiv de tăiat pastile pentru comprimatele mari.

Majoritatea cazurilor ușoare se rezolvă în câteva zile sau săptămâni după întreruperea medicamentului problematic. Dacă înghițirea pastilelor este dificilă sau apare disconfort, discutați cu medicul despre alternative precum formulări lichide sau injecții.