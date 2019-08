Pestă porcină la Zoo Galaţi. Toţi porcii din complex vor fi eutanasiaţi

Pesta porcină a fost confirmată la Grădina Zoologică din Galaţi, iar autorităţile au decis să eutanasieze toţi porcii din complex. Este vorba despre 28 porci vietnamezi şi un mistreţ, care vor fi ucişi miercuri pentru a preveni răspândirea virusului.

Potrivit conducerii Grădinii Zoologice din galaţi, pesta porcină a apărut la un porc vietnamez, care a murit.

„Confirmarea privind prezenţa virusului a venit aseară (marţi seara-n.r.), azi cei de la Direcţia Sanitară Veterinară au ajuns la Zoo pentru a eutanasia toţi porcii. Avem 28 de vietnamezi şi un singur mistreţ, toţi vor fi eutanasiaţi. Nu ştim cum a intrat virusul în complex, noi am luat măsuri, am izolat porcii, am pus covoare cu dezinfectant. Până la urmă unul dintre porcii vietnamezi s-a îmbolnăvit, a murit şi am primit confirmarea. Vom lua alte măsuri, vom izola zona în care sunt cuştile porcilor, vom pune alte covoare în complex”, a declarat, pentru MEDIAFAX, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Mădălin Şerban.

Acesta a precizat că nu se ştie când vor fi aduşi alţi porci la Grădina Zoologică, dar cel mai probabil acest lucru se va întâmpla anul viitor, după ce cazurile vor pestă vor dispărea.

Tot din cauza pestei porcine, alţi 65 de porci din localitatea gălăţeană Traian urmează să fie eutanasiaţi miercuri, după ce prezenţa virusului a fost confirmată într-o gospodărie din sat.

