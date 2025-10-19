Peste 50 de sfinți sunt reprezentați pe ușile din bronz ale Catedralei Mântuirii Neamului

Agenția de știri Basilica anunță că pentru momentul solemn al sfințirii din 26 octombrie, au fost pregătite pliante și alte materiale informative care îi vor ajuta pe enoriași să înțeleagă mai bine simbolistica elementelor Catedralei Mântuirii Neamului.

Astfel, intrarea în Catedrala Mântuirii Neamului se face printr-o serie de porți monumentale care nu sunt doar simple căi de acces, ci marchează simbolic trecerea dintre profan și sacru, dintre pământ și cer.

Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos, la intrarea principală

Urcând treptele spre intrarea în Catedrala Națională, pe ușile principale de acces pe vizitatori îi întâmpină Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos. În stânga și în dreapta ușilor principale se află alte trei uși, pe fiecare dintre acestea fiind reprezentați câte doi Apostoli din cei 12 ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Sfântul Apostol Andrei se află în imediata apropiere a Maicii Domnului, urmare a faptului că este ocrotitorul României și al doilea hram al Catedralei Naționale (cel principal fiind Înălțarea Domnului).

Zeci de sfinți români și daco-romani

Programul iconografic continuă pe toate laturile lăcașului cu peste 20 de sfinți români și 7 sfinți daco-romani, incluzând ierarhi, mucenici și cuvioși.

Astfel, se împlinește viziunea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care spunea în 2017 că această catedrală este „a sfinților români din toate timpurile și din toate zonele țării”, explică Basilica.

Cum sunt dispuși sfinții

Ușile principale de acces

Dreapta: Mântuitorul Iisus Hristos

Stânga: Maica Domnului

În proximitatea ușilor principale (fațadă)

Dreapta: Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Filip și Matei, Toma și Bartolomeu

Stânga: Sfinții Apostoli Andrei și Ioan, Simeon și Iacob, Iuda Tadeul și Iacob al lui Alfeu

Pronaos

Dreapta: Sf. Ioan Iacob de la Neamț și Sf. Mc. Gheorghe; Sfinții Ierarhi Fotie cel Mare și Nifon ai Constantinopolului; Sfinții Ierarhi Vasile cel Mare și Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur și Nicolae, Iachint de Vicina și Bretanion al Tomisului

Stânga: Sfintele Cuvioase Teodora de la Sihla și Parascheva de la Iași; Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Iosif cel Nou de la Partoș, Antim Ivireanul și Grigorie Dascălul, Simeon Ștefan și Andrei Șaguna, Varlaam și Dosoftei ai Moldovei

Naos

Dreapta: Sf. Martiri Brâncoveni; Sf. Mc. Montanus și Maxima; Sfinții Cuvioși Paisie de la Neamț și Nicodim de la Tismana, Gherman din Dobrogea și Ioan Casian

Stânga: Sfinții Ierarhi Teotim și Efrem ai Tomisului; Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Ioan cel Nou de la Suceava; Sfinții Cuvioși Partenie și Rafael de la Agapia; Sf. Mc. Sofronie de la Cioara și Sf. Cuv. Visarion Sarai

Altar

Dreapta: Sf. Cuv. Teoctist și Sf. Ier. Petru Movilă

Stânga: Sf. Domnitor Ștefan cel Mare și Sf. Cuv. Daniil Sihastrul

Sistem complex de siguranță

Cele 27 de uși de bronz, realizate de firma germană Strassacker, ascund un sistem complex de siguranță, proiectat pentru protecția celor aproximativ 5.000 de persoane pe care le poate găzdui catedrala.

Sistemul este monitorizat din trei camere de comandă distincte și este integrat în sistemul de management al clădirii. În caz de incendiu, sistemul este programat să deschidă simultan toate cele 54 de canaturi (foi de ușă). Această acțiune coordonată permite nu doar evacuarea rapidă a persoanelor, ci și a fumului.

Fiecare foaie de ușă cântărește aproximativ 800 de kilograme. Pentru a preveni accidentările, deschiderea este monitorizată constant, iar un sistem de frânare magnetică controlează accelerația necontrolată a ușilor.

Ușile sunt conectate la rețeaua electrică principală, dar și la un generator de rezervă. Dacă sursa principală cedează, generatorul pornește automat, garantând funcționarea neîntreruptă a sistemului de siguranță.

Cei peste 50 de sfinți, reprezentați sculptural pe fiecare ușă de bronz, care, asemenea unor străjeri, veghează Catedrala Națională, rămân martori tăcuți, dar nu mai puțin prezenți, ai sfințeniei acestui loc, biserica lui Hristos, casă a Preasfintei Treimi, precizează Basilica.