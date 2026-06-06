Ploi puternice în Moldova. Sediul Poliției Vaslui a fost inundat

Potrivit ISU Vaslui, pompierii au intervenit sâmbătă pentru evacuarea apei în mai multe localități din județ.

A fost inundat sediul Poliției Municipiului Vaslui, dar și o locuință în localitatea Ghermănești. De asemenea, a fost evacuată apa din mai multe curți din localitățile Gândești și Bârlălești.

„Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de prevenire și să evite deplasările în zonele afectate de acumulările de apă. În cazul producerii unor situații de urgență, solicitați sprijin prin apel la numărul unic de urgență 112”, a transmis ISU Vaslui.

Subsolul unui spital, inundat

Și în Vrancea, pompierii au avut mai multe intervenții. Pompierii au acționat în municipiul Focșani pentru evacuarea apei acumulate în subsolul Spitalului Județean de Urgență, în subsolul unui agent economic, precum și într-o parcare. De asemenea, au mai fost inundate locuințe, curți și subsoluri.

În municipiul Focșani, o persoană cu dizabilități a fost evacuată din zona pasajului Vâlcele și predată în siguranță echipajului SAJ.

De asemenea, forțele de intervenție acționează în comuna Urechești, unde aproximativ 25 de gospodării sunt afectate de inundații.

Tot în Focșani, echipajele au intervenit pentru degajarea unui arbore căzut pe strada Miron Costin.

Și în județul Buzău, gospodării din mai multe localități au fost inundate, iar pompierii intervin pentru remedierea situației.

În județul Bacău, apa a fost eliminată de pompieri din beciuri, curți și chiar de pe carosabil.

Totodată, pompierii au intervenit pentru degajarea unui autoturism blocat pe un drum afectat de ploile torențiale, în municipiul Onești.