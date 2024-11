Poliţia Română cumpără drone pentru supraveghere aeriană

„Autoritatea contractantă intenţionează achiziţionarea unor Sisteme de supraveghere video aeriană, în cadrul proiectului PMI DETECT <Enhanced Capabilities for Detecting and Investigating Tobacco Smuggling at EU Borders>”, potrivit anunţului IGPR.

Cele trei drone sunt destinate punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse de magistraţi.

Dronele trebuie să fie echipate cu camere optice cu rezoluţie HD şi cu laser de măsurare a distanţei, şi se vor livra cu acumulatori pentru asigurarea unui timp minim de zbor de două ore.

Acestea trebuie să permită transmiterea în timp real a imaginilor şi a parametrilor de zbor şi navigaţie. Potrivit caietului de sarcini, pregătirea pentru zbor trebuie să se facă în maxim cinci minute.