Românii care stau la curte vor trebui să informeze primăriile locale dacă vor să-și reamenejeze gospodăria

Un recent proiect de lege inițiat de Ministerul Dezvoltării îi obligă pe românii care stau la curte sau care au terenuri să fie mai disciplinați cu plata taxelor și impozitelor, iar primăriilor le dă arme noi ca să colecteze mai rapid și mai eficient banii.

Sistemul nou gândit se vrea atât de eficient, încât în muniția de bază a primăriilor vor fi incluse și drone, care vor putea investiga curțile oamenilor.

Proiectul prevede măsuri pentru a asigura că orice modificare semnificativă din curte are aprobarea primăriei.

O dronă deasupra cotețului de păsări

Orice modificare de aspect trebuie comunicată primăriei locale, care va calcula un impozit mai mare, pe principiul că valoarea construcției a crescut, odată cu noua amenajare.

Oricine nu comunică aceste informații va suporta rigorile legii – amenzi mai mari și impozite mărite în consecință.

Verificările în curțile oamenilor vor fi făcute de inspectori de teren, drone, imagini din satelit sau fotografii aeriene. De asemenea, autoritățile au dreptul de a cere date de la Centrul Național de Cartografie.

Imaginile obținute pot fi folosite ca probe pentru aplicarea amenzilor și pentru stabilirea noilor taxe.

Lista rușinii pentru rău-platnici

Există și o „listă a rușinii”! Numele persoanelor care nu-și plătesc taxele și impozitele vor fi publicate pe site-ul primăriei locale!

Întârzierile de plată vor fi penalizate automat: cu 30% mai mult pentru o întârziere de 3 luni și cu încă 30% mai mult pentru următoarele trei luni, astfel că, pentru un impozit de 500 de lei, după o jumătate de an vei plăti 845 de lei.

De asemenea, primăriile vor avea voie să-și vândă creanțele către firme specializate sau executori judecătorești, ceea ce va scurta drumul lor de a pune mâna pe banii tăi, așa că, dacă nu-ți plătești impozitul, vei avea „onoarea” să-ți intre-n curte un executor judecătoresc, după modelul „Moromeții”, faza pe fonciire.

Este posibil ca Guvernul să-și asume răspunderea

Unele categorii care aveau reduceri (cooperativele agricole) vor pierde aceste avantaje.

Asta ar putea să se vadă în prețul final al unor produse.

Proiectul a fost publicat, în consultare publică, în data de 7 august și a avut 10 zile pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.

Ieri, 19 august 2025, la sediul MDLPA, a avut loc o dezbatere publică cu autorități locale, cetățeni și toți cei interesați de acest proiect.

Este probabil ca, în ședința de săptămâna viitoare, Guvernul să-și asume răspunderea privind acest proiect.